Több tízezres tömeg kérte Bolsonaro brazil elnök lemondását, mert pocsékul kezelte a járványhelyzetet

Több tízezer ember vonult utcára Brazíliában szombaton, a tüntetéssorozathoz legalább 200 város lakosa csatlakozott – írja a Hotnews a Guardian és AFP tudósításaira hivatkozva.



Az elégedetlen tüntetőkbrazil elnök lemondását követelik, mert katasztrofálisan kezelte az országban tomboló koronavírus-járványt. A lakosság

egyenesen népirtással vádolja a jelenlegi vezetőt

, hiszen Brazíliában több mint 461 ezer ember életét vesztette a koronavírus-fertőzés következményeként, a járványmutatók pedig ismét kezdenek rosszra fordulni.Az ellenzékiek felhívására Rio de Janeiro központjában legalább 10 ezer ember ment ki, a beszámolók szerint a tüntetők szigorúan tartják magukat a maszkviseléshez, a szervezők fertőtlenítőket is osztogattak."Senki sem akar ekkora tömeget a világjárvány közepette, de Bolsonaro nem hagyott más alternatívát. Kivonultunk tehát, hogy megvédjük az életünket. Nem várjuk meg a 2022-es választásokat, ez még csak a kezdet"- mondta szombaton a Hajléktalan Dolgozók Mozgalom (MTST) vezetője,A brazil elnök az elmúlt évben főleg a járvánnyal kapcsolatos kételkedései miatt került a nemzetközi címlapokra, többször is nyíltan megkérdőjelezte a koronavírus elleni védőoltások hatékonyságát.A tüntetők úgy vélik, hogy sok haláleset elkerülhető lett volna, ha a kormány komolyabban veszi és korábban elindítja az amúgy is döcögős oltási kampányt. Bolsonarot ugyanakkor az Amazonas esőerdőinek kiírtásával, valamint a rasszizmus fellendítésével is vádolják.A jelenlegi közvéleménykutatások szerint a brazíliaiak 49%-a támogatja Bolsonaro leváltását, 46%-uk nem. Igazából akkorát esett a jelenlegi elnök népszerűsége, hogy a legfrissebb felmérések szerint a 2022-es elnökválasztásokon Bolsonaro riválisa,volt elnök számít az abszolút esélyesnek.