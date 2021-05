Titokban nősült meg Boris Johnson brit miniszterelnök

Brit sajtóértesülések szerint titokban összeházasodott Boris Johnson brit miniszterelnök és Carrie Symonds, akit a kormányfő még 2019 decemberében jegyzett el.



A hírek szerint az esküvőt szombaton tartották meg a Westminster-székesegyházban, az angol-walesi katolikus közösség londoni főtemplomában.A lapok szerint a ceremónia előkészületei fél évig tartottak, de a tervezést olyan titkolózás övezte, hogy a miniszterelnök és jegyese leendő esküvőjéről még a londoni miniszterelnöki hivatal magas beosztású munkatársai sem tudtak.Az esküvőn a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozásoknak megfelelően csak 30 meghívott vendég vehetett részt, de Boris Johnson és Carrie Symonds nekik is csak a ceremónia előtt hat nappal küldte ki a meghívókat.A The Sun beszámolója szerint a templom látogatóit a ceremónia előtt néhány perccel kérték meg a távozásra, azzal az indokkal, hogy az épületet "lezárják".Boris Johnson immár harmadszor nősült meg, 33 esztendős feleségének viszont ez az első házassága.Johnson 199 év óta első olyan brit miniszterelnök, aki hivatali ideje alatt házasságot kötött: legutóbb, azaz Lord Liverpool nősült meg Nagy-Britannia hivatalban lévő miniszterelnökeként 1822-ben.A Downing Street tavaly február 29-én jelentette be, hogy Johnson néhány héttel korábban eljegyezte élettársát. A kormányfői hivatal szóvivője ezzel egy időben tudatta azt is, hogy Carrie Symonds gyermeket vár.A pár első közös gyermeke tavaly április 29-én született a University College London egyetem kórházában, és anevet kapta.