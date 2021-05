215 őslakos gyerek maradványait találták meg egy volt katolikus iskola udvarán Kanadában

215 gyerek földi maradványait találták meg Kanadában egy őslakosok számára létrehozott egykori bentlakásos iskola területén, a gyerekek között egészen kicsik, háromévesek vagy fiatalabbak is lehettek. A maradványokat egy különleges hanglokátor segítségével találták meg – közölte Rosanne Casimir, a Tk'emlups te Secwepemc nevű őslakos közösség vezetője.



The news that remains were found at the former Kamloops residential school breaks my heart - it is a painful reminder of that dark and shameful chapter of our country’s history. I am thinking about everyone affected by this distressing news. We are here for you. https://t.co/ZUfDRyAfET