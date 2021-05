A teljes amerikai lakosság több mint fele megkapta legalább az egyik oltást

Az Egyesült Államok teljes lakosságának több mint fele megkapta a koronavírus elleni oltásnak legalább az egyik adagját - derült ki az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) pénteken közzétett adataiból.



A CDC legfrissebb jelentése szerint az amerikai lakosság 50,1 százaléka kapott legalább egy Covid-19 elleni oltást, és 40,2 százaléka a védettséghez szükséges összes vakcinát megkapta. Az Egyesült Államokban a Pfizer amerikai és a BioNTech német gyógyszeripari vállalatok által közösen kifejlesztett, valamint a Moderna amerikai biotechnológiai vállalat által forgalomba hozott oltások második adagjának beadása, illetve a Johnson and Johnson amerikai cég egydózisú vakcinájának beadása után két héttel tekintik az embereket "teljesen beoltottnak."Egy héten belül már a második mérföldkőhöz érkezett ezzel az Egyesült Államok, ugyanis kedden a Fehér Ház arról számolt be, hogy az országban élő felnőttek 50 százaléka megkapta a koronavírus elleni védettséghez szükséges összes oltást.elnök május elején jelentette be legújabb, a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos célját, amely szerint július 4-éig 160 millió felnőtt amerikai a koronavírus elleni védettséghez szükséges minden oltását megkapja.Biden akkor azt is elmondta, hogy az Egyesült Államok nemzeti ünnepéig, a július 4-i függetlenség napjáig a felnőtt lakosság 70 százalékának legalább egy adag vakcinát beadnak. "Természetesen az amerikaiak július 4-e után is kaphatnak oltást, de senki ne várjon! Próbáljuk meg elérni ezt a 70 százalékos határt e nap előtt, legalább egy oltással!" - mondta az elnök. "Két hónap múlva ünnepeljük nemzetünk függetlenségét, és egyben függetlenségünket a vírustól is!" - tette hozzá.Szakemberek szerint a mostani adatokból arra lehet következtetni, hogy egyre több fiatal is felveszi az oltást Amerikában. Az Egyesült Államokban a 12 éves vagy annál idősebb gyermekeket is oltják már a Pfizer-BioNTech vakcinájával. Kedden a Moderna is bejelentette, hogy oltása hatékonynak és biztonságosnak bizonyult a 12 és 17 év közötti fiatalok körében, és elindítják az engedélyeztetési folyamatot.Ugyanakkor egy csütörtöki felmérés szerint figyelmeztető jelek jelentek meg az országban azzal kapcsolatban, hogy egyre több az úgynevezett "tétovázó" állampolgár, aki még nem döntötte el, hogy beoltatja-e magát. Az adatok szerint a múlt hónaphoz képest májusban öt százalékkal csökkent az Egyesült Államokban azok száma, akik minél hamarabb szeretnék megkapni a Covid-19 elleni vakcinát.