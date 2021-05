Több ország július elsejénél hamarabb kezdi alkalmazni az európai covid-igazolványt

Görögország készen áll az európai vakcinaútlevél tesztelésére már azelőtt, hogy július elsején az egész Európai Unióra kiterjesztik az alkalmazását, írja a Reutersre hivatkozva a Guardian.



Amint megírtuk már, a vakcinaútlevél lehet papír alapú vagy digitális, és egy QR-kód lesz majd rajta.



Görögország az elsők között javasolt egy közös megoldást, ami nem véletlen, hiszen gazdaságuk jelentős része a turizmusra épül.



Az Európai Tanács múlt héten fogadta el a covid-igazolványt. Az Európai Parlament várhatóan a június 7-i héten iktatja majd törvénybe azt, de több EU-s ország, köztük Franciaország és Spanyolország már a hivatalos élesítés előtt is alkalmazni szeretné azt. Ennek értelmében ezekben az államokban már jóval július 1. előtt is használható lesz beutazáshoz a dokumentum.



Az igazoláson szerepel majd, hogy az állampolgárt beoltották-e, volt-e negatív tesztje az utóbbi időszakban vagy hogy a betegségből felgyógyulva szerzett-e immunitást. Ha bármelyik érvényesül, akkor a dokumentum birtokosa korlátozások nélkül átkelhet a határon.



„Nagyon, nagyon egyszerű. Lényegében minden olyan információt tartalmaz, amelyre egy tagállamnak további korlátozások bevezetése nélkül kellene fogadnia egy utazót ”- mondta Kyriakos Mitsotakis görög miniszterelnök az igazolás pénteki bemutatóján. A Reuters szerint Mitsotakis hozzátette: "Görögország készen áll arra, hogy július 1-jénél korábban elindítsa ezt a digitális tanúsítványt."



A göröög kormányfő felszólította az uniós országokat, hogy biztosítsák a határidők betartását, és könnyítsék meg a nyári utazást.



Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök egyébként már szintén közölte, amint lehet, ők is részt vesznek a tesztelésben. Azt mondta, jó hír ez a turisztikai iparág számára. (Reuters/Guardian)

