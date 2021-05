Június 7-től kezdődően elkezdik a 12 év fölötti fiatalok koronavírus elleni beoltását Németországban

12 éves kor felett bárki foglalhat magának időpontot koronavírus elleni védőoltásra június 7-től Németországban – jelentette be Angela Merkel német kancellár Berlinben miután a tartományi kormányfőkkel egyeztetett.



A kancellár azt is mondta, hogy az úgynevezett miniszterelnöki konferencia résztvevői továbbra is elérhetőnek tartják az oltási kampány célját, miszerint a nyár végéig minden német állampolgárnak biztosítják az oltás lehetőségét.Miután a német felnőtt lakosság több mint 40 százaléka megkapta már legalább az első oltását, a hatóságok elkezdtek foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy hogyan történjen a gyerekek beoltása.

Angela Merkel kancellár csütörtökön találkozott a 16 tartomány vezetőivel

, és abban állapodtak meg, hogy a végső döntést csak akkor hozzák meg, ha az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) jóváhagyja a BioNTech-Pfizer vakcina használatát a 12-15 éves korosztály esetében. A döntés várhatóan hamarosan megszületik, és a szakértők arra számítanak, hogy az EMA zöld utat ad majd a vakcinának.

Ha az EMA valóban engedélyezi a korosztályi használatot, akkor a fiatalok oltása akár már június 7-én megkezdődhet.

Németországban is folyamatosan javulnak a járványadatok, a fokozatos újranyitás is megindult, például megnyithattak már az éttermek teraszai, különböző rendezvények megtartását is engedélyezik, és sokan már nyári vakációjukat tervezik. Azonban

a diákok döntő többsége még mindig online oktatásban vesz rész, és emiatt egyre több kritika éri a kormányt, az ellenzék azt állítja, hogy eddig figyelmen kívül hagyták és nem foglalkoztak az ország fiatal korosztályával. A cél a fiatalok oltásával az is lehet, hogy szeptembertől ne lehessen akadálya a hagyományos oktatásba való visszatérésnek.

(Euronews/Deutsche Welle)Illusztráció: CDC Unsplash