Lukasenko gépeltérítését az ENSZ is vizsgálja - Oroszország és Kína nem támogatta a vizsgálat megindítását

Megszavazta az ENSZ Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) kormányzótanácsa, hogy vizsgálat induljon a Ryanair minszki leszállásra kényszerített járata ügyében. Ezt számos ország követelte már.



ír közlekedési miniszter jelentette be, hogy az ICAO-nak június 25-éig ideiglenes jelentést kell készítenie. Ebben feltárják, hogy tényszerűen mi történt, és hogy a fehérorosz hatóságok milyen nemzetközi szabályokat sértettek meg.Az ICAO büntetni nem tudja a tagországokat, legfeljebb felfüggeszteni azok szavazati jogát. A szervezetnek 192 ország a tagja, és a kormányzótanácsban forgó rendszerben 36 ország képviselteti magát.Oroszország és Kína nem támogatta a vizsgálat megindítását.Oroszország szerint azért nem kellene vizsgálani a belarusz állami gépeltérítést, mert szállítottak már le utasszállítót máskor, máshol és másért. Példaként hozták fel, hogy Egyesült Államok követelésére 2013-ban Ausztriában leszállásra kényszerítettek egy repülőgépet, amelyen Washington gyanúja szerint a titkos amerikai dokumentumokat kiszivárogtató és emiatt körözöttutazott. Kína szerint várni kellett volna a vizsgálat elindításával.A vitában Fehéroroszország képviselője is beszélt, azt állította, hogy a Ryanair-gépet nem kényszerítették minszki leszállásra, a pilóta dönthetett volna úgy is, hogy az eredeti célállomáson, Vilniusban száll le.