Nyaralás: tagállamonként más szabályok érvényesek utazáskor a gyerekekre. Összegyűjtöttük!

Amint az uniós hatóságok megígérték, július elsejétőlérvénybe lép az EU-s Covid igazolvány. Azonban az iskolások vakációjával szinte egybeeső bevezetés nem oldja meg a szülők minden problémáját és a nyaralás előtt jó lesz ellenőrizni, hogy milyen szabályok érvényesek: a gyerekek esetében ugyanis nem lesz egységes EU-szabályozás. Minden tagállamban más-más szabályok vannak érvényben, tehát belső döntés alapján határoznak arról a hatóságok, hogy kérnek-e tesztet a beoltott, védett, vagy negatív teszttel rendelkező szülőkkel utazó gyerekektől, és ha igen, hány éves kortól.



"Egyre több ország kezdi meg a 16 és a 18 év közöttiek oltását. A többiek számára pedig megpróbálunk majd elérhető tesztelést biztosítani. És ez az egyik oka annak, hogy javasoljuk az antigén alapú gyorstesztek nagy mennyiségben történő beszerzését. Ez megfizethető, hiszen öt euró egy darab teszt ára" - mondta a gyermekek utazásának könnyítésérőligazságügyi biztos. Az Euronews nyomán közöljük a jelenleg érvényes szabályokat az EU tagállamokban. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy július elsejétől is ezek a szabályok lesznek érvényben. Már csak azért sem, mert több EU-s tagállam használja a vörös-sárga-zöld besorolást járványügyi szempontból, és a javuló járványhelyzettel ez akár a tesztkötelezettség megszűnését is jelentheti. Azoknak a tagállamoknak, ahol jelenleg kötelező karantén várja a negatív teszttel rendelkezőket is, várhatóan változtatniuk kell ezen a szabályon az EU-s igazolvánnyal rendelkezők esetében.

Ausztria

Aki negatív teszteredménnyel lépne be az ország területére, annak 48 órán belül kell antigén vagy 72 órán belüli PCR tesztet végeznie. Amennyiben ezt elmulasztotta 24 órával a határátlépés után pótolnia kell. A kötelezettség alól mentesülnek a 10 évesnél fiatalabb gyerekek.Ez azt jelenti, hogy

a 10 és 18 év közötti, oltási vagy védettséget igazoló dokumentummal nem rendelkezőknek tesztre van szükségük.

Belgium

Jelenleg a Belgiumba belépni szándékozóktól 72 óránál nem régebbi PCR-teszt eredményt kérnek. Ez alól kivétel, ha valaki Belgium területén rendelkezik lakóhellyel, vagy a szokásos tartózkodási helye Belgiumban van.Ez a rendelkezés nem vonatkozik a 6 évesnél fiatalabb gyermekekre. Azaz

a 6 és 18 év közöttiektől kérnek negatív teszteredményt.



Bulgária

Az országba lépéshez szükséges 72 óránál nem régebben, hivatalos szerv által kiállított negatív PCR-teszt, vagy 48 óránál nem régebben, hivatalos szerv által kiállított antigén gyorsteszt.Ez alól 5 éves korig mentesülnek a gyermekek. Vagyis

az 5 és 18 év közöttiek csak tesztelés után utazhatnak.

Ciprus

12 éves kor alatt nem áll fenn tesztelési kötelezettség.





Csehország

Csehországba a belépés feltételeit aszerint változnak, hogy hol járt előtte az illető. Eszerint lehet szükség utazás előtti tesztelésre, de helyben is a magas kockázatú országból érkezőknek.

A tesztkötelezettség alól felmentést kapnak az 5 év alatti gyermekek

, ill. mentális betegségben szenvedő kiskorúak.

Dánia

Dániában jelenleg szükséges a belépéshez egy 48 óránál nem régebben elvégzett negatív koronavírus-teszt (PCR vagy gyorsteszt) bemutatása.

A tesztkötelezettség alól kivételt képeznek a 15 éven aluliak.

Észtország

A vörös zónából érkezők esetében

a 12 évnél idősebb beutazóknak indulásuk előtt 72 órán belül Covid-19 PCR tesztet kell csináltatni.

Akik ezt elmulasztják, pótolhatják Észtországban térítés ellenében, azonnal megérkezésük után. Emellett 10 napos karantén kötelezettség is van, ami a 6. napon elvégzett újabb negatív eredményű teszttel váltható ki.

A 12 éven aluliak mentesülnek a tesztelés alól.



Finnország

A Finnair légitársaság a Finnországba az induláskor negatív koronateszt eredményt kér. Ez lehet 72 órával az utazás előtt végzett PCR- vagy LAMP-teszt, illetve 48 órával az utazás előtt végzett antigén teszt.A tesztelési kötelezettség alól

mentesülnek a 12 éves, vagy annál kisebb gyermekek.

Franciaország

A belépőknek 72 órán belüli negatív SARS-CoV-2 PCR tesztet kell felmutatniuk, tranzit esetén is.

Kivételt jelentenek a 11 év alatti gyerekek.



Görögország

A Görögországban

az 5 év alatti gyermekektől nem kérnek PCR tesztet.



Hollandia

A tesztelési kötelezettség alól mentesülnek

a 13 éves kor alatti gyerekek.

Horvátország

A 12 év alatti kiskorúak mentesülnek

a tesztelési és karantén-kötelezettség alól, amennyiben szüleik/felnőtt kísérőjük társaságában utaznak, és a szülők/kísérők rendelkeznek a horvát szabályok szerint előírt védettségi dokumentációval.Ez azt jelenti, hogy a 12-18 év közötti – az előzőekben említett oltással nem rendelkező – fiatalkorúak beutazása teszteredménnyel lehetséges, ami lehet 48 óránál nem régebbi PCR teszt vagy az EU-által elfogadott antigén-alapú gyorsteszt felmutatásával.

Írország

Az Írországba történő beutazáshoz egy darab, a mintavételtől számított 72 óránál nem régebbi negatív PCR covid teszt eredményét kell bemutatni a határnál. A negatív teszt eredménnyel rendelkezők számára is kötelező a karantén.

A tesztkötelezettség alól mentesülnek a 6 évesnél kisebb gyermekek.



Lengyelország

Lengyelország az egyike azon tagállamoknak, ahol nincs egyelőre semmilyen könnyítés megadva a gyermekeknek. Ez a gyakorlatban azt jelent(het)i, hogy a

kár a féléves gyermek is lehet tesztköteles.

Lettország

A Lettországba érkező

11 év alatti gyermekektől nem kérnek negatív tesztet

a belépéshez.

Litvánia

Március 10-től minden beutazónak 72 óránál nem régebbi negatív tesztet kell bemutatnia.Ez alól

mentesülnek a 16 év alattiak.



Luxemburg

Az indulást megelőzően 72 óránál nem régebben készült negatív PCR tesztet, vagy gyors antigén tesztet kell az utazáshoz papír alapon illetve elektronikus formában bemutatni.Ez nem érvényes

a 6 évesnél kisebb gyermekek

re.

Málta

Aki nem kívánja letölteni a 14 napos karantént beutazása után, az választhatja a beutazástól számított 72 óránál nem régebbi negatív PCR tesztet bemutatását.

A máltai szabályozásban nem szerepel külön mentesítés gyermekeknek.

Németország

Németországban

a 6 év alatti gyermekek mentesülnek

a tesztkötelezettség alól.

Olaszország

A két éven aluli gyermekek mentesülnek

a PCR/antigén teszt bemutatásának kötelezettsége alól

Portugália

Bármely országból érkező utasnak az indulás előtt 72 órán belül elvégzett negatív PCR tesztet kell bemutatnia, ez alól

kivételt jelent a 2 évesnél fiatalabb gyermek

Románia

A beoltott személlyel utazó, oltást nem kapott gyermekekre vonatkozóan nincs külön szabályozás, ezért az általános szabályok alapján kerülnek karanténba, azaz

nincs külön enyhítés a gyermekeknek.

Mivel Magyarország járványügyi szempontból zöld besorolású, ezért jelenleg nincs sem teszt- sem karanténkötelezettség.

Spanyolország

6 év alatti kiskorúaknak nem szükséges teszttel rendelkezniük

a Spanyolországba történő belépéshez.

Svédország

Svédországban

nem kérnek negatív teszteredményt a kiskorúaktól

, azaz csak 18 év felett van ez a kötelezettség a beutazáshoz.

Szlovákia

Szlovákiában egyelőre

kötelező a karantén.

A COVID–19 PCR teszt minden esetben legkorábban a karantén 8. napján végeztethető el, viszont a 10 évesnél fiatalabb gyermeket csak akkor szűrik, ha ezt a körzeti orvos vagy az illetékes regionális közegészségügyi hivatal elrendeli.



Szlovénia

Mentesül a karantén- illetve tesztkötelezettség alól a karanténba nem rendelt, illetve a Szlovén Köztársaságba beengedett közeli családtaggal együtt utazó

15 év alatti gyermek

A koronavírus-igazolvány jogi jóváhagyása hamarosan a végéhez ér, a tesztelés júniusban kezdődhet.

"Reméljük, hogy a június 7-én kezdődő plenáris ülésen döntés születhet és július elsején működőképes lesz a rendszer, miután a tagállamok gyorsított ütemben hozzák létre a szükséges infrastruktúrát. Jó hír az, hogy nagy előrelépést jelent majd és nem ismétlődik majd meg a 2020-as rémálom" - mondta az EP alapjogi bizottságának vezetője,A nyáron a tervek szerint fokozatosan vezetik majd ki az utazási korlátozásokat. A járvány végeztével pedig a covid-igazolványok használatát is megszüntetik majd.