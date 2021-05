Érzelemfelismerő szoftvereket tesztelnek a kínaiak az Ujgur Autonóm Tartományban

A mesterséges intelligenciát és az arcfelismerő eljárást kombinálva készítettek érzelemfelismerő szoftvert, amit ujgurokon kezdtek tesztelni Kínában, Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területen. Jogvédők már most aggályosnak találják az eljárást.



Az érzelmi állapotokat felismerni és jelezni képes kamerarendszer teszteléséről már meg is jelentek az első hírek, köztük a BBC cikke.

Hszincsiangban 12 millió ujgur él. Sok helyen éjjel-nappal kamerarendszer pásztázza az embereket.



Hszicsiang - a világ egyik legmegfigyeltebb városa a szakértők szerint

Azt már eddig is lehetett tudni, hogy az arcfelismerő rendszerek lehetővé teszik az egyének azonosítását a biztonsági kamerák valós idejű képein és a felvételeken. Az ujgur tartomány arról is híres, hogy több "átnevelő tábor" is működik ott, az emberjogi aktivisták szerint mintegy egy millió ujgurt kényszerített a kínai hatóságok ezekbe a táborokba.

Mostantól már nem csak azt lehet követni, hogy ki merre jár, hanem azt is detektálni lehet, hogy milyen hangulatban van.

Így néz ki a színdiagramm, amelyet az érzelemfelismerő szoftver kiad: a piros a negatív érzelmeket, a dühöt, a haragot jelöli.

A szoftver egy kördiagramot készít, színekre bontva azt. A piros például a negatív, depresszív, szorongó lelkiállapotot mutatja, így ha a kördiagramon a legnagyobb körcikk vörös, a negatív érzelmek dominálnak a megfigyelt személy érzelmei közül. A szoftverfejlesztő cég egyik mérnöke számolt be erről egy emberjogi aktivistának, aki a sajtóval is közölte ezt, és elmondása szerint a bemutatott bizonyítékok sokkoló erejűek.A kínai vezetés egyelőre nem válaszolt a vádakra, az ország londoni nagykövete nyilatkozatában mindössze arra tért ki, hogy Kínában egyenjogúság van, és minden népcsoport etnikai vagy vallási hovatartozástól függetlenül ugyanazoknak a jogoknak örvend. Ugyanakkor Kína szerint a régióban szükség van hatékony biztonsági rendszerek működtetésére, mert az önálló államért küzdő szakadárok már több száz embert öltek meg terrortámadásaikban.A kínai vezetést az utóbbi időben számos bírálat érte a területen működő átnevelő és büntetésvégrehajtási intézmények működése, a kényszermunka, illetve az ujgurok kényszerdolgoztatása miatt. Peking következetesen cáfolja a jogvédők állításait.