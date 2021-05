Lukasenko reagált az uniós szankciókra: hibrid háború zajlik Belarusz ellen

A repülőgép eltérítése miatt kitört nemzetközi botrány kezdete óta először szólat meg a belarusz államfő. Az Európai Unió válasza egy Belarusz elleni ”hibrid háború„ része” – jelentette ki Alekszandr Lukasenko az Associated Press szerint.





A belarusz államfő az ország törvényhozóihoz intézett beszédében nemes egyszerűséggel hazugságnak minősítette azokat a híreket, miszerint vadászgéppel kényszerítették volna leszállásra Minszkben a Ryanair gépét szombaton. Mi több, azt is leszögezte, hogy szerinte teljesen jogszerűen, a nemzetközi előírásoknak megfelelően járt el, amikor bombafenyegetésre hivatkozva kényszerleszállásra szólították fel a belarusz légtérben lévő, Litvániába tartó gépet.



Lukasenko megerősítette, hogy a bombafenyegetés a Hamásztól származott, Svájcból, a palesztin szervezet ezt azonban nevetségesnek nevezte. Emellett megismételte azt a korábbi állítását, hogy a repülőgép személyzete maga döntött úgy, hogy leszáll Minszkben.



„A külső és belső rosszakaróink módszert váltottak, hogy támadják az államunkat” – mondta Lukasenko. „Számos vörös vonalat léptek át, valamint az ész és a morál határait is. Ez már nem csak információs háború, hanem modern, hibrid háború, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy egy égető konfliktus kialakulását megakadályozzuk” – tette hozzá az államfő.



Az AP szerint Lukasenko azt is kilátásba helyezte, hogy Belarusz válaszul enyhíteni fog a határellenőrzésen, és átengedi a nyugati határon az illegális bevándorlókat illetve a drog-kereskedelmet.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!