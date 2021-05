Újabb ügyben indult büntetőeljárás Navalnij ellen

A bíró megsértése címén újabb büntetőeljárást indított Alekszej Navalnij elítélt orosz ellenzéki politikus ellen az orosz Nyomozó Bizottság (SZK).



Ezt maga Navalnij közölte kedden az Instagramon, az SZK egy kiemelt ügyekben eljáró nyomozójára hivatkozva. Az írta, hogy annak abírónőnek a megsértése címén indult ellene eljárás, aki az ellenemásodik világháborús veterán megrágalmazása ügyében lefolytatott peren elnökölt. A politikusra a bíró 850 ezer rubeles bírságot szabott ki.Emlékeztetett rá, hogy további két másik eljárás is folyik ellene, az egyik az általa alapított Korrupcióellenes Küzdelem Alapítványának (FBK) felajánlott adományok hűtlen kezelése, a másikat az állampolgárok személyiségét és jogait sértő nonprofit szervezet létrehozása ügyében.Alekszej Navalnij jelenleg két és fél éves szabadságvesztését tölti. A rá korábban az úgynevezett Yves Rocher-ügyben gazdasági bűncselekmény miatt kiszabott, de felfüggesztett szabadságvesztést azért kell leülnie, mert a FSZIN (orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat) szerint sorozatosan megsértette a feltételes szabadlábra helyezés feltételeit.A hátfájásra és végtagzsibbadásra panaszkodó fogoly a börtönben március 31-től több mint három hétig éhségsztrájkot folytatott, mert kifogásolta, hogy nem engedtek be hozzá olyan orvosokat, akikben ő is megbízik. Tiltakozásának akkor vetett véget, amikor egy vlagyimiri polgári kórházban szakorvosok végül kivizsgálták.Az ellenzéki politikus szimpatizánsai január 23-án és 31-én, valamint február 2-án és április 21-én tartottak tiltakozást Oroszország számos városában. Az OVD-Info civil szervezet szerint ezeknek mintegy 13 ezer résztvevőjét vették őrizetbe a hatóságok.