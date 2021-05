Így is lehet: Málta az első EU-tagország, amely hivatalosan elérte a nyájimmunitáshoz szükséges átoltottságot

Málta felnőtt lakosságának 70 százalékát beoltották már a Covid-vakcinának legalább az első adagjával, így ez lett az első olyan uniós ország, amely elérte az úgynevezett kollektív immunitást - mondta hétfőn Chris Fearne máltai egészségügyi miniszter.



A kis mediterrán államban átlagosan naponta három új COVID-19 esetet regisztráltak az elmúlt héten, a pozitív tesztek aránya csak 0,2 százalék volt - írja a Reuters. A maszk szabadban való kötelező viselését július 1-jétől fel fogják oldani az oltott személyek esetében, ha a fertőzések száma továbbra is alacsony marad.Ezenkívül június 1-jétől a védőmaszk már nem lesz kötelező a strandokon, tengerparton.Az edzőtermek és uszodák üzemeltetésére vonatkozó korlátozásokat hétfő óta feloldották, az éttermek éjfélig maradhatnak ezentúl nyitva, eddig csak délután öt óráig volt megengedett a nyitva tartásuk.A legfrissebb adatok szerint Málta felnőtt lakosságának 42 százaléka már az oltás második dózisát is megkapta. Az egészségügyi miniszter nyilatkozata szerint minden ötödik másodpercben valakit beoltottak Máltában, így sikerült elérni ezt a fantasztikus eredményt. Jelenleg a 16 éven felüli lakosság kaphatja meg a vakcinát, de amint az európai egészségügyi hatóságok jóváhagyják, Málta készen áll arra, hogy a 12 éven felüli gyerekeket is immunizálják.