EU-csúcs: a belarusz gépeket kitiltják az uniós légtérből, repülési tilalom lesz Fehéroroszország fölött

Komoly válaszlépésekről döntöttek az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben: a fehérorosz gépek nem repülhetnek az EU-ba, az európai légitársaságokat pedig arra kérik, ne használják a fehérorosz légteret. További szankciók is várhatók.



A legelső napirendi pontként foglalkoztak az uniós állam- és kormányfők azzal a példátlan esettel, hogy az ország fölött átrepülő Ryanair egyik járatát a fehérorosz hatóságok leszállásra kényszerítették és elfogták az egyik utast, az ellenzéki újságíró Raman Prataszevicset. A csúcsra érkező uniós vezetők mélységesen elítélték a Lukasenka-rendszer túlkapását és arról beszéltek, hogy ez nem marad következmények nélkül.



Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a csúcstalálkozó első munkanapját záró sajtóértekezleten kijelentette: a Ryanair légitársaság járatának eltérítése támadást jelent az európai szuverenitás, a demokrácia és a szólásszabadság ellen. A felháborító eset erős válaszokat kívánt meg, ezért a tagállami vezetők az uniós szankciólista kibővítésében egyeztek meg, az incidensben részes személyekkel, és ugyancsak korlátozó intézkedéseket szorgalmaznak olyan entitások ellen, amelyek az Alekszandr Lukasenka vezette rezsimet finanszírozzák – monda.



Hangsúlyozta: a fehérorosz hatóságok az incidenssel, és egy harci repülőgép indokolatlan bevetésével előre megfontolt módon megsértették a repülési vészhelyzetekben követendő eljárási szabályokat. Mivel a fehérorosz légteret nem lehet többé biztonságosnak tekinteni, a tagállami vezetők arra kérték fel az Európai Unió Tanácsát, hogy fogadjon el intézkedéseket az Európai Unió légterének és repülőtereinek lezárására a fehérorosz légitársaságok által üzemeltetett járatok előtt – közölte.



Az Eurológus értesülései szerint Charles Michel, az Európai Tanács elnöke az ülés kezdetén felszólította az állam- és kormányfőket (és valamennyi, a teremben tartózkodó személyt), hogy mobiltelefonjukat a Belarusszal és azt követően az Oroszországgal foglalkozó napirendi pont tárgyalása idejére vigyék ki a helyiségből.



Így fogadták el a következő intézkedéscsomagot. Ennek értelmében az Európai Tanács



• követeli Raman Prataszevics és Sofia Sapega újságírók azonnali szabadon bocsátását és szabad mozgásuk biztosítását,



• felhívja a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetet, hogy sürgősen vizsgálja ki ezt a példátlan és elfogadhatatlan eseményt,



• felkéri a Tanácsot, hogy a lehető leghamarabb fogadjon el célzott szankciós listát, amely személyeket és szervezetek egyaránt tartalmaz,



• felkéri a főképviselőt és a Bizottságot, hogy az előbbi célból haladéktalanul terjesszenek elő javaslatot,



• felkérik az összes uniós székhellyel rendelkező légi fuvarozót, hogy kerüljék el a belarusz légteret,



• felhívja a Tanácsot, hogy fogadja el a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az EU légterébe a belarusz légitársaságok ne léphessenek be és ezek a légitársaságok ne férhessnek hozzá az uniós repülőterekhez.



• szolidaritást vállal Lettországgal a lett diplomaták indokolatlan kiutasítását követően.



Az USA is csatlakozik a felelősségre vonáshoz



Az ügyről Joe Biden is megszólalt. Az amerikai elnök hétfőn „a nemzetközi jogi normák nyílt megsértésének” és „gyalázatos incidensnek” nevezte Fehéroroszország akcióját.



A Fehér Ház külön közleményben tudatta, hogy Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadó hétfőn beszélt Szvetlana Tyihanovszkaja fehérorosz ellenzéki vezetővel, és azt ígérte neki, hogy „az Egyesült Államok az EU-val és más szövetségesekkel összehangolva felelősségre fogja vonni a Lukasenka rezsimet”.



Közben az amerikai kongresszus két tagja, Dick Durbin illinois-i demokrata és Marco Rubio floridai republikánus szenátor közös közleményben sürgette a Biden-kormányt, hogy az incidens miatt tiltsa meg az amerikai légitársaságoknak a fehérorosz légtérbe való belépést. „Meg kell védenünk az ártatlan utasokat az önkényuralmi rezsimtől, és szolidaritást kell vállalnunk azokkal a disszidensekkel, akiket célba vesznek” – írták. (euronews/hvg.hu/telex.hu)





