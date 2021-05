Kikényszeríthették a belarusz újságíró aktivistától azt a vallomást, amelyben azt állítja, hogy minden rendben van

Közzétettek az interneten egy videót hétfőn az előző nap Minszkben földre kényszerített repülőgépen őrizetbe vett, fehérorosz ellenzéki Raman Prataszevicsről, aki a felvételen elismerte, hogy részt vett a tavalyi "zavargások" szervezésében.



First video appearance of Roman Protasevich (Raman Pratasevich) since his detention in Minsk airport after the forced landing of a Ryanair flight: https://t.co/ZQFkHcVwzd