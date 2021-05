A legalacsonyabb járványfokozatba lépett egész Olaszország, ráadásul a lakosság fele már be van oltva

Olaszországban már egyetlen régió sem számít kiemelten vagy közepesen járványveszélyes térségnek. A színek szerinti beosztás tavaly november 4-i bevezetése óta ez az első alkalom, hogy az egész ország sárga színű lett, vörös és narancssárga zónák nélkül.



Az utóbbi hét hónapban most először csökkent 1500 alá a lélegeztetőgépre kapcsolt koronavírusos betegek száma, amely korábban megközelítette a négyezret. Kórházban jelenleg kevesebb mint 10 ezren vannak a korábbi több mint 30 ezerhez képest. Vasárnap 72 beteg hunyt el, ami a legalacsonyabb adat január elseje óta. A halottak száma 2020 február óta meghaladta a 125 ezret.Az előrejelzések szerint június elsejétől Molise, Friuli-Venezia Giulia és Szardínia fehér zónába lép át, ami azt jelenti, hogy minden korlátozást eltörölnek, kivéve a továbbra is kötelező maszkviselést, valamint a biztonsági távolság betartását. Június 7-én Abruzzo, Umbria, Veneto és Liguria is fehér színű térség lesz. Az egészségügyi tárca adatai szerint 30,9 millió olasz kapta már meg az első oltást, közülük több mint 10 millióan második dózisban is részesültek.A tartományok továbbra is önállóan szervezik a korosztályok szerinti oltást: a közép-olasz Lazióban kedden megkezdik a negyven és ötven év közöttiek regisztrációját, Umbriában a lakosoknak kevesebb mint negyven százaléka részesült eddig első dózisban.A Corriere della Sera napilap felmérése szerint a hatvan év felettiek oltása még nem zárult le: a 7,4 millió 60 és 69 év közötti olasz 37 százaléka még nem kapott első dózist sem. Júliustól tervezik a 15 év alattiak oltásának elindítását.