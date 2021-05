Az eltérített repülő és a letartóztatott belarusz újságíró ügye felülírja a kezdődő EU-csúcs meghirdetett programját

Két napos rendkívüli csúcstalálkozót tartanak az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben. A napirenden az EU-orosz kapcsolatok, a brexit, a Covid-járvánnyal kapcsolatos helyzet és az éghajlatpolitika kérdései szerepelnek. Rendkívüli témaként szó lesz a fehérorosz hatóságok által leszállásra kényszerített polgári légijárat ügyéről is. A csúcstalálkozó hétfőn este hét órakor kezdődik és kedden kora délután ér véget.



Charles Michel elnök soron kívül napirendre tűzte a Ryanair járatának Minszkben történt kényszerleszállását és Raman Pratasevics fehérorosz újságíró őrizetbe vételét. Michel – aki felszólította a belarusz hatóságokat, hogy azonnal bocsássák szabadon az újságírót – kijelentette, hogy az eset nem marad következmények nélkül.



Az Európai Tanács nemcsak foglalkozni fog a Ryanair ír légitársaság járatának kikényszerített fehéroroszországi leszállásával és a járaton utazó, Minszkben előállított Raman Prataszevics ellenzéki aktivista és újságíró ügyével, de fontolóra veszi azt is, hogy intézkedjen-e a felelősökkel szemben.



Előzmények



Raman Prataszevicset, a Fehéroroszországban szélsőségesnek nyilvánított NEXTA nevű Telegram-csatorna volt főszerkesztőjét vasárnap vették őrizetbe, miután a férfit leszállíttatták egy Ryanair-gépről. Az ellenzéki aktivista a Ryanair járatával utazott volna Athénból Vilniusba, amikor Alekszandr Lukasenka utasítást adott arra, hogy Minszkben kényszerítsék leszállásra az utasszállítót a fedélzeten állítólagosan elhelyezett pokolgép miatt.



Azonban egyre több a bizonyíték arra, hogy a bombariadó csak az ürügy volt a gép eltérítésére, és a fehérorosz titkosszolgálat egy alaposan megtervezett akciójáról volt szó annak érdekében, hogy Prataszevicset elfoghassák.



Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója például azt nyilatkozta, hogy a belorusz KGB emberei is rajta voltak a leszállásra kényszerített járaton, és a minszki reptéren is a titkosszolgálat várta az ellenzéki újságírót és barátnőjét.



Az incidens után az Európai Unió bekérette Fehéroroszország nagykövetét és követelte Prataszevics szabadon engedését.





A május 24–25. közötti csúcstalálkozó napirendjén ezen kívül szerepel még:



• a Covid-19-járvány uniós kezelése,



• az éghajlatváltozás, azaz, hogy hogyan tartható a 2030-ra kitűzött klímacél és a 2050-re kitűzött EU-s klímasemlegesség,



• az EU és az Egyesült Királyság közötti kapcsolatok (mivel május 1-jén életbe lépett (az EU–Egyesült Királyság kereskedelmi és együttműködési megállapodás),



• és az uniós vezetők stratégiai vitát fognak tartani Oroszországról is.



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!