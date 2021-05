Már 2019 novemberében koronavírus-fertőzöttek lehettek egy vuhani labor dolgozói

A vuhani virológiai labor három munkatársa is úgy megbetegedett 2019 novemberében, hogy kórházi kezelésre szorultak, olyan tünetekkel, amelyek a koronavírusos betegeknél jellemzőek - írja a Wall Street Journal egy amerikai hírszerzési jelentésre hivatkozva.



Azt, hogy több kínai kutató megbetegedett, és a Covidhoz, illetve szezonális influenzához hasonló tüneteik voltak, a Trump-adminisztráció utolsó napjaiban állapították meg, de akkor nem került nyilvánosságra.Az amerikai jelentés további vitákat gerjeszthet abban a kérdésben, honnan eredeztethető a koronavírus-járvány. A hírszerzők azt még mindig nem tudják, hogy pontosan milyen betegséggel kerültek kórházba a kutatók, és azt sem, hogyan indult el a vírus, vagyis laboratóriumból szabadult-e ki, vagy állatról került át emberre.A virológusok már korábban is feltételezték, hogy a vírus már 2019 őszén terjedni kezdhetett Vuhanban. A kínai kormányzat viszont az első fertőzöttként egy olyan férfit tart számon, akit 2019 december 8-án regisztráltak.A jelentés épp a WHO bizottságának döntése előtt került elő, amely az általuk vezetett nyomozás megismétlését készítheti elő. Az első körös nyomozás során ugyanis a kínai fél bár együttműködő volt, de alig adtak valóban vizsgálható adatokat a WHO küldöttségének. Ez a nyomozás azt állapította meg, hogy a koronavírus nagy valószínűséggel egy köztes állatfajon keresztül denevérről terjedt át az emberre.Az Egyesült Államok már a járvány kirobbanása óta állítja, hogy a vuhani laborból szabadult el a vírus, de ezt Kína tagadja. Norvégia, Kanada, Nagy-Britannia és más országok is aggodalmukat fejezték ki márciusban azzal kapcsolatban, mennyire megbízható a Covid-19 eredetéről szóló WHO-tanulmány, és további vizsgálatokat sürgettek. (Euronews)