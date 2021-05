Karikó Katalin oktatásra és kutatásra fordítaná a jutalmat, ha megkapná a Nobel-díjat

Nem hord ékszert és drága holmikat Karikó Katalin, a pénzjutalmat oktatásra és kutatásra fordítaná.



„Nem hordok ékszert, és ezek után sem fogok. 66 éves vagyok, ilyenkor már nem változik meg az ember, és nem vesz fel drága dolgokat és hobbikat, amikre költhetné a pénzét. Csak a kutatás marad” - mondta Karikó Katalin.



A Nobel-díjakat októberben osztják ki, és sokak szerint Karikó Katalinnak nagyon jó esélye van arra, hogy ő nyerjen idén. Többek közt Richard Dawkins nemzetközileg elismert etológus, evolúciós biológus is azt javasolta, hogy adjanak Nobel-díjat a magyar kutatónőnek.„Kutató maradok mindörökké, és minden pénzt, amit kapok, azt oktatásra meg a tudományra fogom költeni” – mondta Karikó Katalin biokémikus. Egész pontosan az mRNS-kutatással foglalkozó, neurodegeneratív betegségek gyógyítását vizsgáló kezdeményezésekre szánná a pénzt – idézi a kutatót az Index.

Az idén márciusban kapott Széchenyi-díjjal kapott pénzösszeg felét a kisújszállási iskolának, másik felét pedig a hátrányos helyzetű gyerekeket segítő Csányi Alapítványnak adta, mivel ő maga is hátrányos helyzetű volt.A világhírű tudós egyébként az elmúlt hetekben Magyarországon tartózkodott, ahol érdekes módon épp látogatása alkalmával elkezdett keringeni az interneten egy korábban megjelent könyvből kifényképezett fotó, amely alapján Karikó Katalint 1978-ban ügynöknek szervezte be a szocialista kémelhárítás.Ezzel kapcsolatban Karikó Katalin azt közölte: aláírta a beszervezést, de semmilyen jelentést nem adott, illetve senkinek nem ártott. A Pfizer-vakcina létrehozásában kulcsszerepet játszó tudóst egyébként egyetemista korában zsarolta meg az állambiztonság, és mindössze 30 éves volt, amikor úgy döntött, hogy elhagyja Magyarországot. Karikó Katalin azt is elmesélte, hogy kislánya plüssnyuszijába varrták be a család pénzét, és így mentek át a határon.