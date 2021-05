Lukasenka keze messzire ér: repülőgépet térített el, hogy letartóztathasson egy ellenzéki újágírót

A belorusz állam vezetője Lukasenka maga rendelte el egy Ryanair járat földre kényszerítését, hogy le tudják tartóztatni az ellenzéki Raman Prataszevicset.





Szervezett állami terrorista akciót hajottak végre Lukasenka parancsára



Őrizetbe vették vasárnap Raman Prataszevicset, a Fehéroroszországban szélsőségesnek nyilvánított NEXTA nevű Telegram-csatorna volt főszerkesztőjét. A férfi egy Ryanair járattal utazott Athénból Vilniusba, amikor Alekszandr Lukasenka utasítást adott arra, hogy kényszerítsék leszállásra az utasszállítót a fedélzeten „állítólagosan” elhelyezett pokolgép miatt. A NEXTA egykori főszerkesztőjét a leszállás után őrizetbe vették.



A Ryanair légijárata Athénból Vilniusba tartott, amikor a belarusz hatóságok hivatalosan közölték, hogy a gépnek le kell szállnia Minszkben, mert a pilótáktól bejelentés érkezett egy bombáról, amely a repülőgépen volna.



Emiatt egy MIG-29-es típusú vadászrepülőgéppel kísértették az utasszállítót a minszki repülőtérig. Az átvizsgálás nyomán semmit nem találtak, azonban mikor ismét felszállásra készen állt a repülőgép 6 utassal kevesebb volt a fedélzeten - nyilatkozta Adina Valean, az Európai Bizottság közlekedésügyi biztosa a Digi 24 műsorában. A hat személy közül öten KGB-ügynökök voltak, akik a hamis bombariadóért felelősek, a hatodik pedig, az őrizetbe vett Prataszevics volt.



Azonnali nemzetközi reakciók



Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és David Sassoli, az Európai Parlament elnöke és további politikai vezetők is felszólították a fehérorosz hatóságokat, hogy engedjék továbbutazni a leszállított repülőgépet Vilniusz felé.



Gitanas Nauseda litván elnök az ellenzéki aktivista haladéktalan elengedését és Vilniusba való továbbengedését követelte. Hangsúlyozta, hogy a kereskedelmi járatot erővel kényszerítették a földre. "Felszólítom a NATO- és európai uniós szövetségeseinket, hogy azonnali választ adjanak a fehérorosz rezsim polgári légi közlekedés elleni fenyegetésére”.



Asta Skaisgiryte litván elnöki tanácsadó szerint a fehérorosz hatóságok előre eltervezték a mintegy 170 utast szállító repülőgép leszállásra kényszerítését. Kijelentette, hogy a fehérorosz biztonsági szolgálatok tudták, hogy a fedélzeten lesz a tavaly november óta Vilniusban élő Prataszevics.



Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök Twitter-oldalán közölte: Charles Michelhez, az Európai Tanács elnökéhez fordult azzal a kéréssel, hogy a hétfői uniós csúcson további szankciókat vitassanak meg Lukasenka kormánya ellen. "Állami terrorizmus példátlan cselekedetének minősül egy polgári repülőgép eltérítése, ami nem maradhat megtorlás nélkül" - hangsúlyozta.



Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke teljességgel elfogadhatatlannak nevezte az incidenst. Ausztria és Németország pedig azonnali magyarázatot követelt Minszktől a történtek miatt.



Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter elfogadhatatlannak nevezte a fehérorosz hatóságok cselekedetét és az uniós tagállamok határozott és egységet válaszát követelte az ügyben.



A Ryanair közleménye szerint a fehérorosz hatóságok lehetséges biztonsági fenyegetésről értesítették a céget azzal az utasítással, hogy a szóban forgó járatnak a legközelebbi repülőtéren, Minszkben le kell szállnia. Hozzátette, hogy a biztonsági ellenőrzés során a helyi hatóságok nem találtak semmit a fedélzeten és a gép utasaival és személyzetével folytathatja útját.



Minimum 15 évet, de akár életfogytiglanit is kaphat a fiatal újságíró-aktivista



A 26 éves Prataszevicset azonban őrizetbe vették, Szvetlana Tyihanovszkaja szerint akár életfogytiglani börtönbüntetéssel is sújthatják azok miatt a vádak miatt, amelyet felhoz ellene a belarusz belügyminisztérium korrupciós ügyekért és szervezett bűnözésért felelős részlege.



Prataszevicsék 2017-ben hozták létre Telegram-csatornájukat, amely az augusztus 9-i elnökválasztást követően az ellenzéki hangok legfőbb platformjává vált. Az akkori voksolást az országot hosszú ideje irányító Lukasenka nyerte meg, a hivatalos adatok szerint a szavazatok 80,1 százalékával. Az ellenzék csalást kiáltott, Lukasenkát az Európai Unió sem ismeri el törvényes államfőnek. A választás után hosszú ideig hetente tartottak tiltakozó megmozdulásokat, amelyeket a biztonsági erők levertek. Több mint 30 ezer tüntetőt tartóztattak le, több tiltakozó életét vesztette, további százak pedig megsebesültek a megmozdulások során.



A fehérorosz legfelsőbb bíróság 2020 októberében nyilvánította szélsőségesnek a NEXTA nevű Telegram-csatornát és magát a NEXTA logóját is. Az oldal alapítóját, Szcjapan Pucilát és korábbi főszerkesztőjét, Raman Prataszevicset a terrorizmussal összefüggésbe hozható személyek listájára helyezték, és nemzetközi körözést kértek ellenük. Februárban a külföldre szökött Pucila és Prataszevics kiadatását kérték Lengyelországtól. A két férfit tömeges zavargások előkészítésével és szervezésével vádolják.



Az amerikai külügy is reagált a történtekre



Antony Blinken amerikai külügyminiszter határozottan elítélte a járat eltérítését és Prataszevicsnek, a Fehéroroszországban szélsőségesnek nyilvánított NEXTA nevű Telegram-csatorna korábbi főszerkesztőjének letartóztatását.



„Ez a Lukasenka-rezsim által elkövetett, megdöbbentő cselekmény több mint 120 utas, köztük amerikai állampolgárok életét veszélyeztette” – hangsúlyozta nyilatkozatában Antony Blinken. „Az első jelentések, amelyek a fehérorosz biztonsági szolgálatok részvételéről szólnak és egy fehérorosz harci gép bevetéséről az utasszállító elkísérésére, súlyos aggodalomra adnak okot és teljes kivizsgálást igényelnek” – áll a nyilatkozatban. (MTI/Digi24/hírszerk.)

