Súlyosan megsebesült egy londoni lőfegyveres támadásban a BLM-mozgalom egyik aktivistája

Életveszélyesen megsebesült Londonban a Black Lives Matter (a Fekete Életek is Számítanak, BLM) nevű politikai-társadalmi mozgalom egyik vezető aktivistája, akit hétfő hajnali beszámolók szerint fejlövés ért.



A Scotland Yard hivatalos közleménye szerint az incidens a dél-londoni Southwark kerületben történt. A londoni rendőrség egyelőre nem nevezte meg hivatalosan a sérültet, tájékoztatásában csak annyi szerepel, hogy egy 27 éves nőről van szó.A BBC közszolgálati médiatársaság hétfői értesülése szerint a támadást, a fajgyűlölet vezérelte erőszakcselekmények és a feketékkel szembeni rendőri brutalitás ellen küzdő BLM-mozgalom egyik prominens nagy-britanniai képviselőjét, a(Átvenni a Kezdeményezést) nevű, négy éve életre hívott brit politikai párt vezetőségi tagját érte, még vasárnap hajnalban.A Taking the Initiative Party saját meghatározása szerint olyan politikai szervezet, amelyet üzleti hátterű, de "politikai szempontból hajléktalan" alapítók hoztak létre. A párt az ismertetés szerint úgy tartja, hogy az üzleti szektor pozitív közösségi szerepet tölt be a vállalkozói tevékenység, a foglalkoztatás és a felelősségteremtés révén.Instagram-oldalán a párt megerősítette, hogy a támadás áldozata Sasha Johnson. A szervezet beszámolója szerint Johnsont - akinek két gyermeke van - a fején érte a lövés, és jelenleg válságos állapotban, intenzív osztályon kezelik.A 27 éves aktivista a BLM-nek és a Taking the Initiative pártnak egyaránt tagja, tevőlegesen küzd a fekete közösségeket érő igazságtalanságok ellen, és tevékenységéért számos halálos fenyegetést kapott - áll a párt beszámolójában.A Scotland Yard hétfői ismertetése szerint ugyanakkor - jóllehet a vizsgálat még korai szakaszában jár - nincs semmilyen arra utaló jel, hogy a sértett célzott támadás célpontja lett volna, és nincsenek olyan adatok sem, hogy a fiatal nő az incidens előtt bármilyen hitelt érdemlő fenyegetést kapott.A londoni rendőrség szerint a támadás egy olyan épület közelében történt, amelyben éppen egy partit rendeztek, és a környéken nagyon sokan tartózkodtak.A felhívásban a Scotland Yard kéri a rendezvény résztvevőit, hogy ha bármilyen információ birtokában vannak az incidensről, vegyék fel a kapcsolatot a rendőrséggel.