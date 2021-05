A tervek szerint július 1-től már használható lesz az EU-s Covid-igazolvány

A beoltás felgyorsulásával az Európai Unió a koronavírus-járvány új szakaszába lépett, az unió feladata most az, hogy felkészüljön a nyár előtti újranyitásra – jelentette ki Charles Michel, az Európai Tanács elnöke pénteken a tagállami vezetőknek küldött, hétfőn kezdődő uniós csúcstalálkozóra szóló meghívólevelében.



Michel a személyes részvétel mellet Brüsszelben, kétnaposra tervezett csúcs meghívólevelében üdvözölte, hogy az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának tárgyalói politikai megállapodást kötöttek a koronavírus elleni beoltottságot igazoló közös uniós tanúsítvány bevezetéséről.„Az unión belül szabad mozgás megkönnyítése érdekében folytatnunk kell munkánkat, mindazonáltal rendkívül fontos éberen figyelnünk a koronavírus új változatainak megjelenését, és készen kell álljunk a szükséges lépések megtételére” – fogalmazott.Tájékoztatása szerint a hétfő este 19 órakor kezdődő munkavacsorát külpolitikai kérdéseknek szentelik. Mivel Moszkva jogtalan és provokatív lépései folytatódnak mind az EU tagállamain belül, mind azokon kívül, a vezetők vitát folytatnak Oroszországról – közölte.Áttekintik továbbá az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodást. Ezzel kapcsolatban Michel kijelentette: a megállapodást és annak jegyzőkönyveit teljes mértékben végre kell hajtani a kölcsönösen előnyös kapcsolat és a szoros partnerség kialakítása érdekében. Elmondta, a tanácskozáson röviden kitérnek a közel-keleti helyzetre is, valamint előkészítik a közelgő, június 15-re tervezett EU-Egyesült Államok csúcstalálkozót.A keddi megbeszélés középpontjában a koronavírus-járvány okozta helyzet áttekintése áll. Hozzátette, a tagállami vezetők megvitatják a koronavírus elleni oltóanyagok globális igényeinek kielégítésére irányuló uniós erőfeszítéseket, és azt, hogy az EU hogyan és milyen mértékben fokozhatja az vakcinamegosztást a világ többi részével. A keddi munkanap témái között továbbá a klímaváltozás kérdése is szerepel – közölte levelében az Európai Tanács elnöke.Mint korábban írtuk csütörtökön az Európai Parlament (EP) és az Európai Unió Tanácsának tárgyalói politikai megállapodást kötöttek az unión belül a járvány idején is szabad mozgást biztosító, koronavírus elleni beoltottságot igazoló közös uniós dokumentum bevezetéséről.A Covid-19 igazolvány is a csúcstalálkozó témái között van, ugyanakkor az egyezményt még el kell fogadja az Európai Parlament június 7-10 között tartott ülésszakon, hogy június végétől, pontosabban július 1-től már használható legyen.