Orbán: Magyarország hétvégére eléri az 5 millió beoltottat, megszűnik a köztéri maszkviselés

A járvány harmadik hullámát letörtük, lényegében le is győztük - jelentette ki Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.



A kormányfő azt mondta, a beoltottak száma 4 898 866, a hétvégén minden bizonnyal elérjük az ötmilliót, ez korszakhatár a járvány elleni védekezésben. Ez egész Európában az első vagy második legjobb arány, Magyarország védettebb és biztonságosabb, mint a többi ország - mondta.Orbán Viktor közölte:

amint az oltottak száma eléri az ötmilliót, megszűnik a kijárási tilalom, a vendéglátóhelyek és üzletek kötelező zárási időpontja, a közterületi maszkviselés, az egyéni és csapatsport korlátozás nélkül végezhető a szabadban.

Ötven főig tarthatók magán- és családi rendezvények, a lakodalmakon pedig legfeljebb kétszázan vehetnek részt. A szállodákban és éttermekben szervezett rendezvényeknél az üzemeltető köteles gondoskodni a résztvevők elkülönítéséről. Megtarthatók a szabadtéri rendezvények - beleértve a gyűléseket is - ötszáz résztvevőig. A zenés, táncos rendezvényeket csak védettségi igazolvánnyal rendelkezők látogathatják. Zárt térben szervezett kulturális és sportrendezvényekre a 16-18 éves korosztály tagjai saját jogon is mehetnek, amennyiben be vannak oltva - ismertette a kormányfő.A miniszterelnök jelezte: a korlátozások feloldásának pontos időpontjáról várhatóan pénteken délután, a friss oltási adatok ismeretében döntenek.Az oltási hajlandóság változásával kapcsolatban úgy fogalmazott: egy időben felfutott, most pedig egy utolsó lökést kapott, amikor a 16-18 éveseket be tudták oltani, de innen lassulni kezd a hajlandóság, ez így volt Izraelben és Nagy-Britanniában is. A hazai regisztrációs adatokat nézve most "csak csordogál" az újonnan jelentkezők száma, naponta 5-10 ezer ember regisztrál.Hozzátette, hogy az operatív törzs péntektől készenlétbe került. Annak fenntartása azért indokolt, mert hárommillió felnőtt még nincs beoltva Magyarországon - nekik le kellene küzdeniük a bennük lévő ellenállást az oltásokkal szemben -, a határok mentén - Szerbiát kivéve - mindenhol sokkal alacsonyabb a beoltottság, illetve figyelni kell arra, hogy a Magyarországon használt vakcinák az új mutánsokkal szemben is védenek-e.A kormányfő kitért arra, hogy Magyarországon az eddig már beadott oltásokon felül raktárban vagy megrendelés alatt Pfizerből 7,3 millió, Modernából 1,2 millió, Janssenből 4 millió, AstraZenecából - aminek a sorsa még bizonytalan - pedig 4,7 millió oltóanyag van. A kínai és az orosz vakcinákat nem számítva is elegendő van ahhoz, hogy 2021-ben és 2022-ben be tudják oltani a magyarokat akkor is, ha kell egy harmadik vagy akár negyedik adag.Magyarország azonban önellátó akar lenni az oltóanyagokból, ezért épül Debrecenben a saját gyárunk, és "letették a nagyesküt a tudósaink", hogy abban az állapotban vannak a kísérletek, hogy a magyar fejlesztésű vakcina 2022 második felében elkészül és gyártani tudják - folytatta Orbán Viktor. Mintegy 120 milliárd forintba kerülne újabb vakcinákat rendelni külföldről, de a beszerzések már megtörténtek, a hazai gyártással pedig "garantálni tudjuk minden magyar biztonságát, évtizedekre is" - hangsúlyozta a miniszterelnök.A rendkívüli jogrend meghosszabbítása kapcsán Orbán Viktor arról beszélt, hogy a gyors reagálás miatt erre még szükség van, mert a környező országok rosszabbul állnak, a mutációk száma pedig nő és hárommillió felnőtt még nincs beoltva. A készültséget ezért fenn kell tartani, de reméli, hogy "a nyár során a rendkívüli jogrendtől is meg tudunk szabadulni".