EU-megállapodás: bevezetik a COVID-igazolványokat, amivel mentesülhetnénk a karantén alól

Az Európai Parlament (EP) és az Európai Unió Tanácsának tárgyalói politikai megállapodást kötöttek az unión belül a járvány idején is szabad mozgást biztosító, koronavírus elleni beoltottságot igazoló közös uniós dokumentum bevezetéséről - közölte az uniós parlament csütörtökön.



A intézményközi megállapodás szerint az igazolvány papíralapon vagy digitálisan lesz elérhető. Közös uniós szabályrendszer teszi majd lehetővé, hogy az egyik tagállamban kiadott igazolványt a többi uniós országban is elfogadják.

A gyakorlatban három eltérő igazolványtípusról van szó, amelyek igazolják, hogy tulajdonosát beoltották a koronavírus ellen, vagy nemrég készült negatív teszteredménnyel rendelkezik, vagy már felgyógyult a fertőzésből.

Az igazolvány megszerzése mindenki számára elérhető és ingyenes lesz, és biztonságos is adatvédelmi szempontból - jelentette be , az Európai Bizottság elnöke. Mint mondta, az igazolványok informatikai rendszere néhány napon belül EU-szinten készen áll, és arra sürgette a tagállamokat, hogy készüljenek fel arra, hogy minél hamarabb működőképes legyen a rendszer.A tagállamoknak az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által engedélyezett oltóanyaggal, jelenleg a Pfizer/BioNTech, a Moderna, az AstraZeneca és a Janssen vakcináival elvégzett védőoltásokról szóló igazolásokat kell elfogadniuk. Az egyes tagállamok dönthetnek arról, hogy olyan oltóanyaggal elvégzett oltásról szóló igazolást is elfogadnak-e, amelyet egy másik tagállam saját eljárásban engedélyezett, vagy amely az Egészségügyi Világszervezet (WHO) listáján szerepel a veszélyhelyzeti alkalmazási engedélyt kapott oltóanyagokról. Egyik ilyen a kínai Sinopharm vakcina.A tagállamok az igazolvánnyal rendelkezőkkel szemben nem támaszthatnának további utazási korlátozásokat, például nem írhatnának elő kötelező otthoni karantént vagy tesztkötelezettséget. Erre csak akkor kerülhet sor, ha az intézkedés arányos a felvetődő vagy lehetséges közegészségügyi veszéllyel. A döntés meghozatalában a meglévő tudományos eredményekre, köztük az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) epidemiológiai adataira kell támaszkodni, és a korlátozó intézkedések bevezetéséről legalább 48 órával előre tájékoztatni kell a többi tagállamot és az Európai Bizottságot."A Bizottság egy, az EU egészét lefedő keretrendszer létrehozását javasolja a „digitális zöldigazolvány” részét képező oltási bizonyítványok kiadására, ellenőrzésére és elfogadására. Ugyanakkor ennek a keretrendszernek ki kell terjednie a Covid19-világjárvány során kiadott egyéb igazolásokra is, nevezetesen a SARS-CoV-2 fertőzés kimutatására irányuló teszt negatív eredményét igazoló dokumentumokra, valamint az azt igazoló dokumentumokra, hogy az érintett személy meggyógyult a SARS-CoV-2 fertőzésből. Ez lehetővé teszi, hogy egy ilyen, a szabad mozgást megkönnyítő interoperábilis keret előnyeit a beoltatlan személyek, illetve azok a személyek is élvezhessék, akik még nem kaptak lehetőséget a védőoltás beadatására. Például, bár a gyermekek egyelőre nem kaphatják meg a koronavírus elleni védőoltást, lehetővé kell tenni számukra, hogy tesztelési vagy gyógyultsági igazolást kapjanak, amely a nevükben szüleik részére is kiállítható. Egyértelművé kell tenni továbbá, hogy a „digitális zöldigazolványba” foglalt igazolások célja a szabad mozgás gyakorlásának megkönnyítése. A „digitális zöldigazolvány”, különösen az oltási bizonyítvány birtoklása nem lehet előfeltétele a szabad mozgás gyakorlásának. Azok a személyek, akiket nem oltanak be, például egészségügyi okból, mivel nem tagjai annak a célcsoportnak, amelynek az oltóanyagot jelenleg ajánlják – így a gyermekek –, vagy mert még nem volt lehetőségük beadatni a védőoltást vagy nem kívánják beoltatni magukat, továbbra is képesek kell, hogy legyenek a szabad mozgáshoz való alapvető jogukat gyakorolni, ha szükséges, olyan korlátozások mellett, mint a kötelező tesztelés és a karantén/önkéntes karantén" - áll a rendelettervezetben.Az igazolványokban szereplő személyes adatokat utazás során a célország nem őrizheti meg, és uniós szinten sem jön létre központi adatbázis.Az uniós koronavírus-igazolványra vonatkozó rendelet 12 hónapig lesz érvényben. Az igazolvány birtoklása nem lesz feltétele a szabad mozgáshoz való jog gyakorlásának, és az igazolvány nem tekinthető úti okmánynak.A tájékoztatás szerint az Európai Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy legalább 100 millió eurót a koronavírus-fertőzést érzékelő tesztek megvásárlására költ. Ezeket a teszteket csak a koronavírus-igazolvány kiállításához lehet felhasználni. A tárgyalók megállapodtak abban, hogy szükség esetén az EP és a tagállamok jóváhagyásával a 100 millió eurón túlmenően további forrásokat is biztosít ehhez az unió - közölték. Az ideiglenes megállapodás jóváhagyásáról először május 26-án az EP állampolgári jogi bizottságában, majd az EP júniusi plenáris ülésén szavaznak. A tagállami minisztereket tömörítő Tanács ezután hozza meg a végleges döntést. Jan Vaąek képe a Pixabay -en.