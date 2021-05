Magyarország egyedüli tagállamként nem vesz részt az EU-s vakcinabeszerzés folytatásában

A magyar kormány arról döntött, hogy Magyarország nem kíván részt venni a brüsszeli vakcinabeszerzés "következő fejezetében" - jelentette be csütörtöki online sajtótájékoztatóján a Miniszterelnökséget vezető miniszter.



azt mondta, hogy Magyarország 2022 végéig már több mint 10 millió koronavírus elleni vakcinát rendelt.Az oltási program 5 millió beoltott felett "láthatóan" le fog lassulni, még annál is jobban, mint 4 millió után. "Talán 5,5, ha nagyon optimisták vagyunk, 6 millió oltásig még el tudunk jutni" - közölte a miniszter.Hozzátette: ehhez képest Magyarországnak több mint 10 millió nyugati vakcina áll rendelkezésére, amelyekkel egy harmadik oltás szükségessége esetén mindenkit újra tudnak oltani, ráadásul keleti vakcinák is rendelkezésre állnak.Különböző szakmai álláspontok léteznek, de minden oltóanyag legalább 9 hónapig védettséget nyújt - közölte.A tárcavezető szerint az Európai Unió beszerzésében 19 millió Pfizer-vakcinát kellene megrendelni és kifizetni, függetlenül attól, hogy szükség lesz-e az oltóanyagokra. Ebben a "120 milliárdos kalandban" Magyarország nem tud részt venni, azért sem, mert 2022 második felétől jó eséllyel megfelelő mennyiségben tud majd saját vakcinát előállítani Debrecenben, az új gyárban - hangsúlyozta.Gulyás szerint Európa többi részén az átoltottság még nem érte el azt a szintet, mint Magyarországon, ezért ott lényegesen magasabb a fertőzés veszélye. Hozzáfűzte azt is: bár Magyarországon az indiai mutáns egyelőre nem jelent meg, van ennek esélye. Ezért a járványügyi intézkedések egy részét tudja csak feloldani mindenkinek a kormány, egy másik részét pedig a védetteknek.Az összes tagállam közül Magyarország egyébként jelezte egyedüliként, hogy nem szeretne részt venni a soron következő EU-s Pfizer-keretszerződésben – derül ki az EU szóvivője nyilatkozatából csütörtökön. Mint azt megírtuk, az Európai Bizottság megállapodott a vakcinagyártóval egy harmadik szerződés során arról, hogy lehetőség nyílik 1,8 milliárd dózist megvenni 2023-ig