Ingyen PCR-tesztelné a turistákat az EU?

Az Európai Parlamentben jelenleg vita folyik arról, hogyan oldják meg a be nem oltott személyek diszkriminációjának problémáját a beutazások kapcsán. Az EU kinyitotta határait a beoltott személyek előtt, ám a "zöld igazolás", azaz az oltási útlevél (vagy inkább védettségi/fertőzésmentességi igazolás) kritériumairól még vita folyik. Megfogalmazódott, hogy EU-szinten egységes kritériumok szerint kellene egy kritériumrendszert kidolgozni, tehát minden állam ugyanazon szempontok alapján adja ki ezt a zöld igazolást.



Az egyik megoldási javaslat az, hogy az EU fizesse a beutazók PCR-tesztjét - ám az a kérdés, hogy miből tudná ezt finanszírozni, 20 tagállam ugyanis visszautasította, hogy ők erre forrásokat különítsenek el.Május 24-25. között is téma lesz a zöld igazolvány az európai csúcstalálkozón; utókag viszont a döntést, bármi legyen is az, az Európai Parlamentnek kell szentesítenie. A végső szavazás a kérdésről június elejére várható - írja az Alephnews.ro.Június végére a gyakorlatban is alkalmazni kellene a zöld igazolványokat, hiszen közeledik a vakációk és utazások időszaka - írja a portál. Annett_Klingner képe a Pixabay -en.