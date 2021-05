USA: az alsóház elfogadta a kétpárti bizottság létrehozását a Capitolium-ostrom kivizsgálására

Elfogadta szerdán az Egyesült Államok törvényhozásának alsóháza azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében kétpárti bizottságot hoznának létre a Capitolium ellen január 6-án elkövetett támadás kivizsgálására.



A vezető republikánusok által ellenzett jogszabálytervezetet 252 igen, 175 nem szavazattal fogadta el a képviselőház. 35 republikánus képviselő csatlakozott igen szavazattal a demokratákhoz. A törvényjavaslatról a szenátusnak is szavaznia kell. A felsőházban 50-50 arányú a két párt szenátorainak aránya. Abban az esetben, ha szavazategyenlőség alakul ki,demokrata párti alelnök szava dönt.2021. január 6-ánleköszönő amerikai elnök nagygyűlését követően hívei megrohamozták az amerikai törvényhozás épületét, ahol a szenátus éppen a novemberi elnökválasztás eredményét készült hitelesíteni. A támadásban öten életüket vesztették, köztük egy rendőr. A demokrata többségű képviselőház - a nagygyűlésen mondott, gyújtó hatásúnak ítélt beszéde miatt - lázadás szításának vádjával alkotmányos felelősségre vonási eljárást (impeachment) indított Trump ellen, akit azonban a szenátus felmentett., az amerikai szenátusban kisebbségben lévő republikánusok vezetője "ferdének és kiegyensúlyozatlannak" nevezete a javaslatot. "Egyáltalán nem világos, hogy milyen új tényeket tárhat fel egy új bizottság a bűnüldöző szervek és a kongresszus már most is működő vizsgálatai mellett." - fogalmazott a politikus.Donald Trump volt amerikai elnök kedden közleményben hívta fel a republikánus vezetők figyelmét, hogy "nem szabad jóváhagyniuk a demokraták csapdáját". Trump úgy fogalmazott: "A republikánusoknak sokkal keményebbé és okosabbá kell válniuk, és meg kell akadályozniuk a radikális baloldalt, hogy kihasználják őket.", a szenátusi demokraták vezetője még a szavazás előtt szerdán kijelentette, hogy mindenképpen a szenátus elé viszi az ügyet. "A szenátus előtt lesz, és meglátjuk, hova állnak a republikánus barátaink. Vajon kiállnak az igazság mellett, vagy a nagy hazugság mellé állnak? - fogalmazott Schumer.A múltheti kétpárti megállapodás feltételei szerint a bizottságnak egyenlő számú demokrata és republikánus tagja lenne, mindkét pártból öt politikus, akik rendvédelmi és nemzetbiztonsági háttérrel rendelkeznek. Ez lényeges különbségdemokrata házelnök korábbi javaslatához képest, aki azt akarta, hogy 11 tagú legyen a bizottság 7 demokrata és 4 republikánus taggal. A tervek szerint a testület idézési jogkörrel rendelkezne, és december 31-ig jelentést kell összeállítania, amely nemcsak a január 6-i zavargások elemzéséről szólna, hanem ajánlásokat is tartalmazna az esetleges hasonló jövőbeli események megelőzésére.