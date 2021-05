Politico: az FBI Rudy Giuliani levele ügyében nyomoz, amit a DNA-ról írt Johannisnak

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma Rudy Giulianinak, Donald Trump korábbi ügyvédjének korábbi romániai levele ügyében is nyomoz - írja a Politico a nyomozáshoz közel álló forrásokra hivatkozva.



Az újság szerint a múlt hónapban az FBI ügynökei házkutatásokat tartottak Giuliani New York-i lakásában és irodájában, ahol telefonokat és számítógépeket foglaltak le, hogy bizonyítani tudják, a külföldi szervezetek számára végzett munkája során törvénysértést követett el. Giuliani nyilatkozata szerint „soha, soha nem képviselt külföldi állampolgárt”, és azt állítja, hogy a szerződéseiben kikötötte, hogy nem fog lobbizni külföldi szervezeteknek vagy képviseli őket.A Politico felidézi, hogy hogy 2018 júliusában Rudy Giuliani levélben fordultállamfőhöz, amelyben elítélte a korrupciós ellenes ügyészség (DNA) "túlkapásait" és amnesztiát kért azoknak az embereknek a nevében, akiket az utóbbi években az ügyészség kezdeményezésére elítéltek. Az újság szerint Giuliani azt nem említette a levelében, hogy a Freeh Group nevében jár el, és aki ezért fizetett az egykori New York-i polgármesternek. A Freeh Groupotingatlanmogul bízta meg, akit 7 év börtönre ítéltek egy ingatlancsalási ügyben, hogy vizsgája felül az ellene szóló bizonyítékokat. A csoport állítólag „számos ténybeli és jogi hiányosságot” talált az ügyben. Az elnöki szóvivő a Politiconak azt nyilatkozta, hogy Johannis soha nem válaszolt a levélre.Popoviciu 2015-ben állítólagt,akkori alelnök fiát is megbízta azzal, hogy segítsen véget vetni az ellene folyó csalási nyomozásnak. Hunter Biden állítólag 2018-ben elhagyta Popoviciu csapatát, és ez után kapcsolódott be a munkába Giuliani.A Politico megkereste Popoviciut is, aki annyit írt SMS-ben: "Nem tudok semmit az ő (Rudy Giuliani - szerk.) romániai érdekeltségeiről. Akkor találkoztam vele, amikor egy privát csoport meghívta egy beszélgetésre, de soha nem volt közvetlen kapcsolatom vele."