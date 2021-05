Nyárig még kötelező Franciaországban a szájmaszk viselése kültéren is, de már lehet teraszozni

Miközben a nem csak alapvető cikkeket árusító üzletek, a vendéglátóhelyek teraszai és a kulturális intézmények megnyitásával Franciaországban megkezdődődött szerdán a koronavírus-járvány miatti korlátozások fokozatos feloldása, a kormány annak a reményének adott hangot, hogy nyáron már nem lesz szükséges a szájmaszk viselése a közösségi kültereken.



államfő és miniszterelnöke,az elnöki hivatal melletti egyik kávéház teraszán kezdte a napot, ahol kamerák kereszttűzében fogyasztották el a reggeli kávéjukat.Az elnök a kávézást "a visszanyert szabadság apró pillanatának" nevezte, amely "a közös erőfeszítések gyümölcse". Emmanuel Macron ugyanakkor arra kérte a franciákat, hogy továbbra is legyenek óvatosak annak érdekében, hogy "sikerüljön közösen megfékezni a járványt".A vezetők az idén először jelentek meg nyilvánosan maszk nélkül.kormányszóvivő a BFM hírtelevízióban elmondta: miután egyre több francia oltatja be magát a koronavírus ellen, a kormány reméli, hogy nyáron már nem lesz kötelező a maszk viselése az utcán vagy a közösségi kültereken. A kormányszóvivő ugyanakkor hozzátette, hogy a járványügyi mutatóknak még javulniuk kell ahhoz, hogy a kormány engedélyezhesse a maszkviselés elhagyását. e"Ha minden így folytatódik, ez feltehetően a nyáron meg fog történni" - mondta Gabriel Attal. "Ekkor majd természetesen úgy tekintjük, hogy észszerű és felelősségteljes lesz kimondani, hogy kültéren levehetjük a maszkot. Meg fogjuk tenni, mert mindenkinek elege van a maszkból" - fogalmazott.Adatvédelmi okok miatt és a diszkrimináció elkerülése érdekében a mindennapi életben (munkahely, üzletek, oktatási intézmények, éttermek, mozik, színházak, múzeumok) a védettséget igazoló dokumentumok nem lesznek használatban, hanem inkább a vendégek számának korlátozásával, valamint a szájmaszkviselés és minden más egészségbiztonsági intézkedés megtartásával folytatódik a védekezés. Az október 30. óta zárva tartó mozik, színházak, múzeumok, könyvtárak, állatparkok, valamint a nem csak alapvető cikkeket árusító üzletek szerdától 35 százalékos, a vendéglátóhelyek teraszai ötvenszázalékos kihasználtsággal üzemelhetnek, egy asztalnál maximum hatan foglalhatnak helyet. Az éjszakai kijárási tilalom kezdete az eddigi 7 óráról szerda estétől 9 órára tolódik, és a Zene Ünnepe elnevezésű utcai rendezvénysorozat napján, pénteken, kivételesen este 11 órakor fog kezdődni.Június 9-től kezdve a vendéglátóhelyeken a beltéri kiszolgálás is engedélyezett lesz, a kulturális helyek is már 65 százalékos kihasználtság mellett működhetnek, az éjszakai kijárási tilalom pedig este 11 órakor fog kezdődni. A védettségi igazolások ettől a naptól kezdve az ezer főnél nagyobb rendezvényeken (sportesemények, fesztiválok) kötelezők lesznek.Eddig több mint 21 millióan, a franciák 31,2 százaléka, a felnőtt lakosság 38 százaléka kapta meg a koronavírus elleni első vakcinaadagot, míg a teljes lakosság 13,5 százaléka (9,12 millióan) mindkét dózist.