Jól szerepelt a teszteken a Sanofi-GSK koronavírus elleni vakcinája

A francia Sanofi, valamint a brit székhelyű GSK (GlaxoSmithKline) gyógyszeripari óriásvállalatok hétfőn arról számoltak be, hogy a koronavírus ellen fejlesztett vakcinájuk az eddigi klinikai vizsgálatok alapján hatásosnak tűnik – írja az AFP alapján a Telex.



A vállalatok szerint a második fázisú klinikai teszt eredménye lehetővé teszi, hogy a következő hetekben a harmadik fázisú klinikai vizsgálatokat is elkezdjék. A vakcina „erős semlegesítő antitestválaszokat váltott ki” – áll a Sanofi és a GSK közös közleményében . A vizsgálatokat 722 felnőtt önkéntes bevonásával végezték.A végső, harmadik fázisú klinikai vizsgálatot 35 ezer felnőtt bevonásával végzik majd. Ez a szakasz várhatóan május végén, június elején fog kezdődni. A vakcinájuk hatékonyságát a Vuhanban először talált vírustörzs, valamint a Dél-Afrikában észlelt változattal szemben is tesztelni fogják. A vállalatok arra számítanak, hogy az oltóanyaguk 2021 utolsó három hónapjában megkaphatja a szabályozó hatóságok jóváhagyását.A Sanofi egyébként egy második vakcinát is fejleszt az amerikai Translate Bio nevű céggel együtt, amelyben ugyanazt a hírvivő RNS technológiát alkalmazzák, mint a Pfizer-BioNTech és a Moderna vakcinái. Emellett a Sanofi nyártól több mint 125 millió adag Pfizer–BioNTech-vakcinát fog palackozni és csomagolni a Frankfurt mellett fekvő üzemében.