Ma van a homofóbia elleni világnap: szivárványszínűre váltott az Európai Bizottság épülete is

Helena Dalli, az egyenlőségért felelős európai uniós biztos véleménycikket közölt a homofóbia, a transzfóbia, a bifóbia és az interfóbia elleni világnap alkalmából, amelyet magyarra fordítva a Telexen lehet elolvasni.



"Az Egészségügyi Világszervezet 31 évvel ezelőtt nyilvánította ki, hogy a homoszexualitást nem sorolja a mentális zavarok közé. Erről a történelmi mérföldkőről az elmúlt 17 évben azzal a céllal emlékeztek meg, hogy felhívják a figyelmet az LMBTIQ-személyek nehéz helyzetére, és minden tekintetben törekedjenek az egyenlőség előmozdítására. Az elmúlt évtizedekben elért eredmények ellenére az LMBTIQ-személyek egyenlősége továbbra is csak illúzió" - írja Dalli.Bár az európaiak egyre nagyobb hányada támogatja az LMBTIQ-személyek egyenlőségét, aggasztó, hogy egyes uniós országokban egyre inkább teret nyernek a regresszív gyakorlatok – például az úgynevezett „LMBT-mentes övezetek” és a transznemű személyek jogainak korlátozása –, amelyek az LMBTIQ-személyek puszta létezését is megnehezítik - írja a biztos. Ugyanakkor továbbra is jelen van az ellenük irányuló zaklatás az iskolaudvaron, munkahelyi megkülönböztetés, a világhálón megjelenő gyűlölet, utcai erőszak, és számtalan gyilkosságot vagy gyilkossági kísérletet követtek el LMBTIQ-személyek ellen pusztán amiatt, mert azok, akik - hívja fel a figyelmet.Dalli felidézte, hogy múlt hónapban az Európai Parlament abszolút többséggel az LMBTIQ-személyek szabadságát biztosító övezetté nyilvánította az EU területét. "Bár ez a szavazás alapvetően szimbolikus volt, nagy jelentőséggel bírt egy olyan időszakban, amikor az LMBTIQ-személyek jogait megkérdőjelezik" - szögezte le.

A politikusoknak gyorsan kell cselekedniük, különösen mert emberéletek forognak veszélyben

On #IDAHOT2021 the colours of the rainbow 🏳️‍🌈 are shining bright.



I stand firmly, and proudly, for a true #UnionOfEquality.



In the EU 🇪🇺 you should be able to be who you are, live and love freely. pic.twitter.com/MgubzcCtmT — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 17, 2021

LGBTIQ people: you are free to love who you want because hate and prejudice have no place in our Union 🌈 pic.twitter.com/TWOK7AABN2 — European Parliament (@Europarl_EN) May 17, 2021

Tonight the Berlaymont building in Brussels is a symbol of @EU_Commission's determination to create a 🇪🇺 which is truly #UnitedInDiversity and a true #UnionOfEquality for ALL🏳️‍🌈 people. #EU4LGBTIQ #IDAHOT2021 pic.twitter.com/94m0mfbiHw — EU Justice (@EU_Justice) May 16, 2021

; a biztos arra kéri a kormányokat, a regionális önkormányzatokat és a helyi képviselő-testületeket, hogy proaktívan fontolják meg az LMBTIQ-személyek szabadságát biztosító övezethez való csatlakozást; az LMBTIQ-személyek civil társadalmi szervezeteivel közösen gondolják át a további teendőket, és folytassák a szükséges változtatások megvalósítását - írja."Mutassunk példát az LMBTIQ-személyek jogainak és szabadságának biztosítása terén nemzetközi szinten is: határozzuk el, hogy helyesen fogunk cselekedni! Kövessük mi is az Európai Parlament példáját, és valósítsuk meg az LMBTIQ-személyek szabadságát biztosító övezetet!" - zárta írását a biztos.A világnap alkalmából egyébként számos vezető döntéshozó és nemzetközi szervezet posztolt a közösségi hálózatokon:Az amerikai külügyminisztérium videója:Az UNESCO üzenete:Az ENSZ üzenete:Az International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia - the Global page gyűjtőoldalon további híres épületeket/városrészeket láthatunk szivárványszínűbe öltözve, illetve a világnap kapcsán további üzeneteket lehet olvasni: