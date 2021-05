Majdnem hatszáz államelnök-jelölt van Iránban

Majdnem 600 elnökjelöltet regisztrált az iráni, június 18-án tartandó államelnök-választásra- írja a dpa hírügynökség.



Az 592 jelentkező között mindössze 40-en vannak nők, 552 férfi. A belügyminisztérium bejelentette, hogy elkezdik megvizsgálni a jelentkezéseket, a hónap végén pedig megmondják, hivatalosan hányan felelnek meg az induláshoz szükséges kritériumoknak.Persze már most vannak jelöltek, akik esélyesnek számítanak akár a végső győzelemre is, így példáuljelenlegi alelnök, vagy, az igazságügyi rendszer vezetője.Indulni szándékszik azonbanegykori elnök is, valamintremormer, nőjogi képviselő, vagy, egy volt elnök fia is.jelenlegi elnök nem indulhat, miután két mandátumot töltött a tisztségben.