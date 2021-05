Karácsony Gergely bejelentette, hogy indul a magyarországi ellenzéki előválasztáson

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere és a Párbeszéd Magyarországért párt társelnök szombaton bejelentette, hogy elindul az ellenzéki pártok miniszterelnök-jelölti előválasztásán.



A politikus sülőfalujából, Nyírtassról jelentkezett be a Facebookon, hogy elmondja a hírt. "Nem azért jöttem ide, hogy stadiont ígérjek Nyírtassnak" - mondta beszéde elején, majd elmondta, hogy az elmúlt tíz évet Magyarország szolgálatában töltötte, az elmúlt időszakban pedig azon gondolkodott, hogyan tehetne többet. „Egy életünk van, és egy hazánk” – mondta a politikus, aki az ország újraegyesítését tűzte ki céljául.Karácsony arról beszélt, hogy nem az 1 százalékos kiváltságosokért, hanem a különböző módokon élő, különböző pártokkal szimpatizáló 99 százalékkal akar küzdeni.Karácsonyról hónapok óta lehetett tudni, hogy gondolkodik az induláson, a Fideszben pedig már 2020 ősszel is arra a forgatókönyvre készültek, hogy a főpolgármester is Orbán Viktor kihívója lehet majd. Karácsony néhány hete hivatalosan annyit mondott, hogy akkor biztosan nem indul el, ha nem lesz előválasztás. Ez az akadály a napokban elhárult a főpolgármester elől, az ellenzéki pártok szerdán jelentették be, hogy az előválasztás minden részletkérdéséről megegyeztek, és lehet majd például online is szavazni.Karácsonyt pénteken kérte fel a Párbeszéd közgyűlése az indulásra, korábban a Magyar Szocilista Párt (MSZP) és a Lehet Más a Politika (LMP) is jelezték, hogy támogatnák.Az eddigi felállás szerint tehát a magyarországi ellenzéki előválasztáson Karácsony mellett(Demokratikus Koalíció),(Jobbik),(Momentum) és(Mindenki Magyarországa Mozgalom) indulnak.A hat pár közös miniszterelnök-jelöltjét két fordulóban választják majd ki, a második fordulóba a három legtöbb szavazatot kapott jelölt kerül. Minden párt garanciát vállalt arra, hogy a győztes mögé fel fognak sorakozni, így az leszMiniszterelenök egyetlen esélyes kihívója. ( telex /hírszerk.)