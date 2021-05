Koronavírus: Horvátországban nem lazítanak

Horvátország szombattól május 31-ig meghosszabbította az érvényben lévő országos járványügyi intézkedéseket - derült ki a válságstáb pénteki sajtótájékoztatóján. A vendéglátósok arra számítottak, hogy néhány megyében, ahol azt a járványhelyzet megengedi, engedélyezni fogják a beltéri kiszolgálást.



belügyminiszter, a válságstáb vezetője elmondta: a próbaprojektek eredményességétől teszik függővé a további nyitást.Csütörtökön egy zágrábi étteremben nyolcvan olyan ember részvételével tartottak fogadást, akik már megkapták mindkét oltást, és a második dózis felvételétől legalább két hét telt el. Szombaton pedig egy próbalakodalmat is tartanak 120 fő részvételével. Ezen olyanok vesznek részt, akik az elmúlt hat hónapban átestek a fertőzésen, felvették mindkét oltást, illetve rendelkeznek 48 óránál nem régebbi negatív PCR- vagy gyors antigénteszttel. A szimuláció lényege, hogy a rendezvényeken nem kell betartani a járványügyi intézkedéseket. Egy héttel később tesztelik ezeket az embereket, hogy megnézzék, van-e közöttük fertőzött.Amennyiben a próbaprojektről bebizonyosodik, hogy a résztvevők biztonságban voltak, június 1-jétől enyhítések jöhetnek - mondta a tárcavezető, hozzátéve, hogy a két említett rendezvényen kívül további összejöveteleket is szerveznek védettek számára, amelyet figyelemmel kísérnek majd. Jelezte továbbá, hogy az idegenforgalmi idény elején tartanak, de megbetegedések gyakoriság (incidencia) még mindig magas az országban."El kell érnünk, hogy a fertőzöttek száma tovább csökkenjen, hogy Horvátországról ne úgy beszéljenek, mint ahol magas a fertőzöttségi arány, és azon országok kormányai, ahonnét a turistákat érkeznének, a tavalyihoz hasonló korlátozásokat vezessenek be a nyárra" - húzta alá Bozinovic.Horvátországban az elmúlt napon 926 új fertőzöttet azonosítottak, ezzel a járvány kezdete óta számuk elérte a 349 084-et. Az elmúlt 24 órában 41-en haltak bele a fertőzés okozta Covid-19 betegség szövődményeibe, a halottak száma ezzel 7664-ra emelkedett. Kórházban 1752 beteget ápolnak, közülük 207-en vannak lélegeztetőgépen.A szomszédos Szlovéniában péntekre 471 új fertőzöttet regisztráltak, s ezzel a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 249 ezret. Az elmúlt napon hat beteg hunyt el, és ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 4314-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 443-an vannak kórházban, 125-an közülük intenzív osztályon.A ljubljanai kormány döntése szerint az országban tovább enyhítenek a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére hozott korlátozásokon: szombattól megemelik a rendezvényeken résztvevők maximálisan megengedett létszámát, hétfőtől pedig a középiskolák és az egyetemek teljesen jelenléti oktatásra állnak át, valamint meghosszabbítják a vendéglátóhelyek nyitvatartási idejét.