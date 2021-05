Továbbra is háborús a hangulat Izraelben, egyre több gyerek is meghal

Szerdáról csütörtökre virradóra is újabb rakétahullámot lőttek a Gázai övezetből Izrael déli és középső részére - jelentette a helyi média.



A gázai egészségügyi minisztérium legalább 83 halottról számolt be az erőszakhullám hétfői kezdete óta. A gázai halottak közül 17-en gyermekek, és heten nők voltak. Az izraeli oldalon a halálesetek között volt egy katona, akinek katonai terepjáróját egy határ melletti településénél járőrözés közben Gázából indított rakéta találta el, valamint hat civil, köztük két gyermek és egy indiai idősgondozó vendégmunkás - közölték az izraeli egészségügyi hatóságok.Már második éjszaka szólaltak meg a légvédelmi szirénák Izrael déli és középső részén is, a Gázai övezetet uraló szélsőséges iszlamista szervezetek, a Hamász és az Iszlám Dzsihád a jelentések szerint rakétákkal lőttek civil településeket.A rakétaháború miatt az izraeli hatóságok lezárták a tel-avivi Ben Gurion repülőteret, az Izraelbe tartó gépeket átirányítják az Eilathoz közeli Ilan Ramon reptérre.Az Izraelre kilőtt rakéták mintegy 90 százalékát elfogják a Vaskupola légvédelmi rendszer ellenrakétái, de éjjel Petah-Tikván közvetlen találat ért két épületet, melyekben többen könnyebben megsebesültek.Az izraeli hadsereg a rádió jelentése szerint újult erőkkel támadta csütörtökön a gázai katonai célpontokat, és a Hamász és az Iszlám Dzsihád hadi létesítményei mellett megkezdték a kormányzati célpontok lövését is. A katonai szóvivő szerint már sikerült nagyrészt megsemmisíteni a gázai fegyvergyártó létesítményeket.Meghalt éjszaka az egyik szerda esti sebesült, egy ötéves kisfiú, aki az övezet melletti Szderótban életveszélyesen megsebesült, noha időben sikerült édesanyjával elérniük a védett betonszobát, de egy repesz oda is behatolt.Csütörtökön is folytatódtak a zavargások a vegyes népességű, zsidók és arabok lakta városokban. Az ország középső részén, a Ben Gurion repülőtér közelében lévő Lódon reggel megkéseltek egy zsinagógába tartó zsidó férfit az utcákon gyülekező arab csoport tagjai.Lódon éjszaka súlyos fejsérülést szenvedett a zsidó és arab csoportok közötti összecsapásoknál a zavargásokban egy 39. hétben lévő állapotos nő, akit kórházba szállítottak, ahol egészséges gyermeknek adott életet.Ebben a városban 36 zavargót tartóztattak le, mert a kijárási tilalom és az odavezényelt megerősített biztonsági egységek ellenére köveket, petárdákat, Molotov-koktélokat dobáltak, gumiabroncsokat égettek az utakon, gyújtogattak az utcákon. Az egész országban 374 embert tartóztattak le az éjszakai etnikai összetűzések alatt.Haifán füstmérgezést kaptak 59-en, többnyire gyermekek, miután egy nyolcemeletes épület parkolójában autókat gyújtottak fel rendbontók, és a füst behatolt a lakásokba.Umm-al-Fahem arabok lakta, észak-izraeli városnál Molotov-koktélokat dobtak az erőszakos tüntetők a rendőrök felé. A vegyesen lakott Akkóban életveszélyesen bántalmazott egy arab csoport egy zsidó férfit szerda este, miközben a Tel-Avivtól délre található Bat-Jamban zsidók csoportja közepesen súlyos sérüléseket okozott egy autó arab sofőrjének. Mindeddig senkit sem tartóztattak le a videofelvételeken rögzített és az interneten közzétett tömeges támadás elkövetői közül - emlékeztetett a katonai rádió.Jeruzsálemben szintén zsidók megkéselték a Mahané Jehuda piac melletti egyik étteremben alkalmazott arab konyhai dolgozók egyikét, amikor kivitte a szemetet a piac központi szemétgyűjtőjéhez.védelmi miniszter bejelentette, hogy tíz tartalékos határrendészeti egységet mozgósít a rend helyreállítása érdekében. Ganz azt is közölte, hogy a katonai alakulatokat nem fogják az izraeli városokban a rend felügyeletére bevetni, mert ezt a törvények nem teszik lehetővé., a kormányzó Likud politikusa anarchiának nevezte csütörtök reggel a katonai rádióban a szerda este történt zavargásokat, és felszólította a rendőrséget a rend helyreállítására.A rakétaháború hétfőn kezdődött Izrael és gázai szélsőséges iszlamista szervezetek között, miután Jeruzsálemben összecsapások zajlottak palesztinok és izraeli biztonságiak között az iszlám vallás Mekka és Medina után harmadik legszentebb helyén, az al-Aksza mecsetnél.