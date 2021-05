Kolumbiai tüntetések: éles lőszert vetett be a rendőrség, 42-en meghaltak már

Legalább 42 ember meghalt és 168-an eltűntek már a kolumbiai tüntetések során, amelyek április 28-án kezdődtek egy vitatott adóreform miatt – közölte a bogotái ombudsmani hivatal szerdán. Május 5-én még 24 halálos áldozatról szólt a tájékoztatás, amely szerint már akkor több mint 1500 sebesültet tartottak számon. A tömegtüntetések Kolumbiában akkor kezdődtek el, mikor a jobboldali kormány megpróbált bevezetni egy adóreformot, amely jelentősen emelte volna a személyi jövedelemadót. Az országosan meghirdetett sztrájkot több nagyvárosban kísérték nagyrészt békés demonstrációk, de hétvégén néhány helyen előfordult vandalizmus, erre hivatkozva Iván Duque jobboldali elnök kirendelte a hadsereg alakulatait az utcákra.



Masiva manifestación en Cali, Colombia, hoy 1ero de mayo, en el cuarto día del paro nacional. pic.twitter.com/sojCttqqws — MV (@Mision_Verdad) May 1, 2021

A Temblores nevű, rendőri erőszakot monitorozó civil szervezet negyven civil és egy rendőr halottról számolt be.A tiltakozások miatt kénytelenek voltak visszavonni az adóreform-tervezetet. A CNN szerint Kolumbiában jelenleg 16 százalékos a munkanélküliség, amely már a koronavírus-járvány előtt is 9 százalékos volt a hivatalos adatok szerint. Az adóemelés mellett az egészségügy reformjáról, egészségügyi privatizációról is döntött az ország vezetése.A karhatalmi erőszak olyan méreteket öltött rövid időn belül, hogy az ellen már az ENSZ és az Európai Unió is tiltakozását fejezte ki, nyugalomra intve a feleket, és felszólítva a biztonsági erőket az aránytalan erőszak beszüntetésére.A koronavírus-járvány és az annak nyomában járó súlyos problémák csak tovább rontották az amúgy is népszerűtlen, a felmérések szerint a közvélemény 69%-a által nem támogatott Duque elnök megítélését. A megélhetési költségek növekedése, a bérek stagnálása mellett a kormány nemrég az áfát is emelte, emelkedtek az üzemanyag árak is, miközben az egészségügyi rendszer omladozott.A tüntetések egyik szervezője a Mércének nyilatkozva megerősítette , a hatóságok éles lőszerrel is lőnek a demonstrálókra. A kolumbiai külügyminisztérium pénteken óva intett mindenkit az objektivitást nélkülöző állásfoglalásoktól.