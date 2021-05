Egyre feszültebb a helyzet Izraelben, több tucat áldozata van a rakétatámadásoknak és összecsapásoknak

Napok óta tartanak az utcai összecsapások az izraeli rendvédelmi erők és a palesztin civilek között. Szerdán palesztin tüntetők felgyújtottak egy zsinagógát Lod város repülőtere mellett, a tüntetők több autót is felgyújtottak, kirakatot betörtek.



Komoly tüntetések voltak más településeken is, így például a muszlim többségű Akkóban és Jaffában is. Lodban egy 25 éves palesztin fiatalembert lelőttek, az ügyben egy férfit le is tartóztattak.A Ben Gurion repülőtéren rövid ideig fel is függesztették a járatokat. Az Iszlám Ellenállási Mozgalom (Hamász) bejelentette, hogy rakétatámadásokat indít izraeli célpontok ellen, minekutána Gázában a hadsereg lebombázott egy tíz emeletes lakóházat, amely a szervezet több vezetőjének is irodát biztosított.Ciszjordániában is összecsapások voltak a palesztin tüntetők és a civilek között, az AFP hírügynökség információi szerint a katonák halálra gázoltak egy tüntetőt. A hétfő óta tartó zavargásoknak eddig legalább 30 áldozata van palesztin, 3 civil pedig izraeli oldalon, edidg az összecsapásoknak 245 sérültjéről tudni.Kedd este a Hamász Tel Avivra 110, Beér-Sevára 100 rakétát lőtt ki, előző helyen legalább egy nő életét vesztette. A Zaka humanitárius szervezet szerint a nő egy rakéta becsapódásakor halt meg Risón Lecijónban is.Az izraeli légierő 500 célpontot támadott a gázai övezetben hétfő óta, a gázai egészségügyi minisztérium adati szerint ezek következtében 35 ember halt meg, köztük 12 gyerek.A Hamász vezetője, ésizraeli miniszterelök is háborús hangot ütöttek meg. Haníje egy tévéinterjúban azt mondta, „ha Izrael a konfliktus kiszélesedését akarja, az ellenállás készen áll erre, és arra is készen állunk, ha le akarja állítani”, majd felszólította az izraeli rendvédelmi erőket, hogy vonuljanak ki a jeruzsálemi Mecsetek teréről, ahol napok óta erőszakos összetűzések vannak a rendőrök és a palesztin tüntetők között.Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök kedden úgy fogalmazott, hogy a Hamász és az Iszlám Dzsihád palesztin iszlamista szervezetek nagy árat fizetnek majd az Izrael elleni legutóbbi támadásokért.Az ENSZ biztonsági tanácsa már gyűlésezett kedden, de szerdára is sürgősségi találkozót beszéltek meg; kedden, az ENSZ közel-keleti közvetítője szerint Izrael és a Hamász „nagyszabású háború” felé halad, majd Twitteren szólította fel a feleket, hogy vessenek véget az összecsapásoknak.Izrael és a palesztinok között napok óta egyre fokozódó feszültség amiatt robbant ki, hogy Jeruzsálem óvárosában több palesztin családot is megpróbáltak kilakoltatni, hogy a helyükre zsidó telepeseket költöztessenek. Emiatt zavargások kezdődtek el, a palesztinok kövekkel, az izraeli hatóságok pedig könnygázzal és éles lőszerrel harcoltak. Hétfőn aztán eszkalálódott a helyzet, amikor a Hamász rakétákat lőtt ki Jeruzsálemre, amire válaszul az izraeli légierő bombázásokba kezdett.Címoldali kép: Amil Cohen/Reuters