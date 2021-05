A WHO szerint az indiai mutáció helye a „nehézsúlyú kategóriában” van: a brit, brazil és dél-afrikai variánsok mellett

Az Egészségügyi Világszervezet átsorolta a koronavírus indiai mutánsaként ismert B.1.617-es variánst (ITT írtunk róla bővebben), és ezt követően abban a kategóriában tartják nyilván, amelybe az aggodalomra okot adó mutációkat tartják nyilván - adta hírül a BBC. Eddig ebbe a kategóriába sorolták a brit, brazíliai és dél-afrikai variánst.



A WHO értékelése kimondja, hogy az indiai "duplamutáns" a jelek szerint hatékonyabban terjed, mint a többi variáns, ezért továbbra is figyelemmel kell követni terjedését, és további vizsgálatokra van szükség annak érdekében, hogy ellenőrzés alatt tudják tartani terjedését. Az indiai variáns eddig több mint 30 országban jelent meg, és több európai államban, köztük Romániában is kimutatták jelenlétét. (Erről ITT számoltunk be .)A WHO az indiai szubkontinensről számazó vírusmutációval kapcsolatosan hangsúlyozta, hogy könnyebb a terjedése, azonban arról egyelőre nincs konkrét adat, hogy komolyabb fertőzést okozhat más variánsoknál, illetve arról sincs, hogy az eddig ismert vakcinák ne volnának hatékonyak rá.Indiában az elmúlt hetekben rendkívül súlyos lett a járványhelyzet ( ITT olvashatja el egy helyi újságíróval készült interjúnkat ), és jelenleg is vizsgálják, hogy ehhez mennyire járult hozzá az új variáns. Hétfőn 366161 új fertőzöttet és 3754 halálesetet jelentettek az országból, azonban a WHO szerint a tényleges számok jóval magasabbak lehetnek.