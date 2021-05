Iskolai lövöldözés Tatárföldön: 11 halottat és 20-nál több sebesültet hagytak maguk mögött a támadók

Hét diák és egy tanárnő halt meg egy iskolai lövöldözésben az oroszországi Tatárföld fővárosában Kazanyban. A diákok – három lány és négy fiú – nyolcadik osztályosok voltak. További tizenhat ember sérült meg – 12 diákot és négy felnőtt -, őket kellett kórházba szállítani – jelentette a TASZSZ orosz hírügynökség mentőszolgálati forrásra hivatkozva.



, Tatárföld köztársasági elnöke is a helyszínre érkezett.Az incidens akkor történt, amikor véget ért a tíznapos nemzeti ünnep május elseje és a náci Németország felett aratott második világháborús győzelem alkalmából, és ismét kinyitottak az iskolák és a munkahelyek.

A nagyrészt muszlimok lakta Tatárföld az Oroszországi Föderáció egyik köztársasága. A Moszkvától 800 kilométerre fekvő, 1,2 millió lakosú Kazanyt Oroszország harmadik fővárosának is nevezik.

BREAKING: Mass shooting in a school in Russia’s city Kazan, multiple people killed. Students jumping off from the school’s window during the scene



pic.twitter.com/EggfyDiJ67 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 11, 2021

A korábbi hírek szerint tíznél is több áldozata volt a támadásnak, amelyet a jelek szerint ketten hajthattak végre, a tatárföldi kormányzó korábban arról is beszámolt, hogy az egyik támadót elfogták, a másikat lelőtték. Nem elképzelhetetlen, hogy az áldozatok száma magasabb lesz a jelenleg hivatalosnak tekintett nyolc főnél.A legutóbbi hivatalos bejelentés szerint egy kiskorú 17 éves merénylőt fogtak el, akinek közvetlen tettestársa az épületben nem volt, ugyanakkor a hatóságok lelőttek egy 41 éves férfit is, aki a segítséget nyújthatott az iskolába behatoló támadónak.Helyi értesülések szerint nemcsak lövéseket, de robbanásokat is hallani lehetett az épületből. Megjelent egy rövid videófelvétel is, amelyen állítólag az iskola folyósója látszik, ahol komoly károk keletkeztek, ablak- és ajtókeretek szakadtak ki a helyükről.A diákokat és a tanárokat folyamatosan menekítették ki az iskolából, többen az ablakokon ugrottak ki. Az iskola előtt több sérült diákot lehetett látni, írja a Russia Today.