A szerelem győz: a Vatikán tiltása ellenére meleg pároknak osztanak áldást a németországi papok

Nyíltan dacolnak a Vatikánnal a németországi progresszív katolikusok, miután a Szentszék a közelmúltban olyan döntést hozott, miszerint a papok nem áldhatják meg az azonos neműek házasságát. A tiltásra úgy reagáltak, hogy ezen a héten az egész országban mintegy 100 különböző templomban jelentkezhetnek a meleg párok, ha azt óhajtják, hogy katolikus pap adja áldását rájuk.



Az egy héten keresztül zajló manifesztum jellegű tevékenyéggel a Hittani Kongregáció márciusában kiadott dokumentuma ellen kívánnak fellépni a németországi haladó szellemű egyházfiak, ugyanis a vatikáni tiltás kimondja, hogy a katolikus papság azért nem áldhatja meg az azonos neműek házasságát, mert Isten „nem áldhatja meg a bűnt.”A dokumentum az elmúlt hetekben élénk vitát váltott ki a német egyházon belül is, a konzervatívok és a most keményen fellépő progresszív szárny között pattanásig feszült a helyzet. Néhány elemző már az egyházszakadást is vizionálta.„Meggyőződésem, hogy a homoszexuális orientáció és a homoszexuális szerelmet nem volna szabad bűnként elítélni ” – nyilatkozta berlini jezsuita szerzetes az Associated Pressnek, aki május 16-ai miséjén fog áldást osztani homoszexuális pároknak. „Ezekkel az áldásokkal szeretném megünnepelni a homoszexuálisok szeretetét, mert a homoszexuálisok szerelme jó dolog” – szögezte le nyilatkozatában Korditschke.A német püspöki konferencia vezetősége azonban nem támogatja ezt a kezdeményezést, amely a „Szerelem győz” nevet kapta. Limburg püspöke,azt mondta, hogy ezeket az áldásokat nem lenne szabad felhasználni egyházpolitikai megnyilvánulásokra és politikai akciókra.Azonban Németország legnagyobb katolikus világi szervezete, a Német Katolikusok Központi Bizottsága, a ZdK, amely 2015 óta szorgalmazza azt, hogy a meleg párok is egyházi áldásban részesüljenek, támogatja azokat a papokat, aki vállalták, hogy fellépnek a vatikáni tiltás ellen."Ezek olyan istentiszteleti ünnepek, amelyek során az emberek kifejezik Istennek legfontosabb érzelmeiket" - mondta, a ZdK családügyi szóvivője az AP-nek."Az a tény, hogy Isten áldását kérik, és köszönetet mondanak minden jóért életükben - a kölcsönös tisztelettel és szeretettel teli kapcsolatokért is -, ez mélyen az evangéliumon alapszik" - mondta Mock, hozzátéve, hogy ő maga tervezte hogy részt vegyen egy meleg pár megáldásán.