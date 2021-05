Szlovéniában is enyhült a járvány, enyhítettek a korlátozásokon is

Szlovéniában hétfőtől ismét enyhítették a koronavírus-járvány miatt korábban elrendelt korlátozásokat, kinyithattak a vendéglátóhelyek belső helyiségei és szállodák is - közölte a helyi sajtó.



Az országban néhány hete - szigorú járványügyi intézkedések mellett - már szolgáltak fel ételt és italt a kávézók és éttermek a teraszokon és a kerthelyiségekben, de a belső helyiségeket nem használhatták a vendégek.Hétfőtől, ha a vendégek átestek a koronavírus fertőzésen vagy felvették valamelyik oltást, és ezt igazolni is tudják, illetve rendelkeznek PCR- vagy antigén gyorsteszttel, már a belső helyiségekben is fogyaszthatnak. Az említett feltételek az alkalmazottakra is vonatkoznak.Kinyithatnak a szállodák is. A 60 szobásnál nagyobb hotelek a kapacitásaik legfeljebb felét, míg az annál kisebbek, legfeljebb 30 szobát kínálhatnak fel.Szlovéniában hétfőre 147 új fertőzöttet regisztráltak, s ezzel a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 246 ezret. Az elmúlt napon hat beteg hunyt el, és ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 4299-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 508-an vannak kórházban, 133-an közülük intenzív osztályon.Eddig a védőoltás első dózisát 484 949-en, kapták meg, közülük 252 868-an már a második dózison is túl vannak. Ez az oltásra jogosult népesség 23,1, illetve 12 százaléka.A szomszédos Horvátországban az elmúlt napon 253 új fertőzöttet azonosítottak, ezzel a járvány kezdete óta számuk elérte a 344 747-et. Az elmúlt 24 órában 34-en haltak bele a fertőzés okozta Covid-19 betegség szövődményeibe, a halottak száma ezzel 7503-ra emelkedett. Kórházban 2033 beteget ápolnak, közülük 229-en vannak lélegeztetőgépen.Horvátországban, Szlovéniához hasonlóan, az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett oltóanyagokat használják. A nagyobb vakcinaszállítmányok érkezésével lendületet kapott az oltási kampány. Csak a múlt héten 370 ezer embert oltottak be. Eddig a védőoltások első adagját 879 312-en kapták meg, közülük a másodikat is 259 259-en.