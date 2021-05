Már a briteknél is más oltást javasolnak a 40 év alattiaknak AstraZeneca helyett

A brit kormány egyesített oltásügyi bizottsága (JCVI) azt javasolta pénteken, hogy a 18-39 éves korosztály nem kiemelten veszélyeztetett - például krónikus betegségekben nem szenvedő - tagjainak az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár közös fejlesztésű koronavírus-vakcinája helyett lehetőség szerint más oltóanyagokat ajánljanak fel.



Az indoklás szerint a vizsgálatok arra vallanak, hogy a fiatalabb korcsoportokban valamivel nagyobb a vérrögképződés egy igen ritka, alacsony vérlemezkeszám előfordulásával egy időben kialakuló típusának kockázata az Oxford/AstraZeneca-oltóanyag beadása után, mint a 40 év felettiek esetében.A JVCI a múlt hónapban azt javasolta, hogy az Oxford/AstraZeneca-vakcina helyett a 18-29 év közöttieknek ajánljanak fel más oltóanyagot. A pénteken ismertetett állásfoglalásban ezt az ajánlást terjesztette ki a testület a 18-39 év közötti korosztályra.A brit gyógyszerfelügyelet (MHRA) vezérigazgatója,a JCVI módosított pénteki ajánlására reagálva közölte: az MHRA változatlan álláspontja az, hogy az Oxford/AstraZeneca-vakcina kínálta előnyök az emberek óriási többsége számára felülmúlják a kockázatokat.Raine professzor úgy fogalmazott, hogy az előnyök és a kockázatok megoszlása különösen az idősebb beoltottak számára nagyon kedvező, a fiatalabb korosztályok esetében ugyanakkor "kényesebb" ez az egyensúlyi megoszlás.Hozzátette: a felügyelet szigorúan ellenőrzi a koronavírus elleni összes oltóanyag biztonságosságát, és haladéktalanul megvizsgál minden olyan bejelentést, amely e rendkívül ritkán előforduló vérrögképződéses esetekről érkezik.Az MHRA április 21-ig 242 bejelentést kapott arról, hogy az Oxford/AstraZeneca-vakcina alkalmazása után alacsony vérlemezkeszám előfordulásával egy időben alakultak ki trombózisos tünetek. A páciensek közül 49 meghalt.Ebből az oltóanyagból ugyanakkor eddig 28,5 millió dózist adtak be Nagy-Britanniában, és a brit gyógyszerfelügyelet pénteki állásfoglalása hangsúlyozza, hogy rendkívül csekély e ritka trombózistípus előfordulási rátája.A brit kormány azt hangsúlyozta pénteki reagálásában, hogy az Oxford/AstraZeneca-oltóanyag biztonságos, hatékony, és már eddig több ezer ember életét mentette meg.A Downing Street szóvivője kiemelte, hogy azoknak, akik már megkapták az első adagot ebből a vakcinából, kortól függetlenül ugyanebből az oltóanyagból kell felajánlani a második dózist is.A szóvivő szerint ugyanakkor a kormány tartja magát a JCVI ajánlásához, annál is inkább, mivel a jelenlegi vakcinaellátási helyzetben ennek az elővigyázatossági javaslatnak a betartásával együtt is elérhető az a célkitűzés, hogy július végéig minden brit felnőtt megkapja a koronavírus elleni oltás első dózisát.A JCVI módosított pénteki ajánlása is hangsúlyozza, hogy rendkívül ritkán előforduló trombózistípusról van szó, és az átdolgozott alkalmazási javaslat is csak akkor érvényes, ha betartása nem vezet az oltási program jelentős késedelméhez, illetve nem akadályozza az általános hozzáférést a koronavírus elleni vakcinákhoz.A testület hangsúlyozza azt is, hogy az ajánlást a jelenlegi rendkívül kedvező nagy-britanniai járványügyi és oltási folyamatok figyelembevételével dolgozta ki.A JCVI ajánlása szerint ha e folyamatokban bármiféle kedvezőtlen fordulat történne, akkor a 30-39 éves korosztály számára is minden esetben jobb a brit hatóságok által engedélyezett bármelyik oltóanyag használata, mint az oltás elmaradása.A szakértői testület is kiemeli, hogy aki már megkapta az Oxford/AstraZeneca-vakcina első dózisát, annak kortól függetlenül ugyanebből a vakcinatípusból kell felajánlani a második adagot is.A JCVI hangsúlyozza azt is, hogy az Oxford/AstraZeneca-oltóanyag szállítási és tárolási előírásai egyes körzetekben sokkal könnyebbé teszik ennek a vakcinának az alkalmazását, mint más oltásokét, és így előfordulhat, hogy az ilyen helyszíneken ennek a vakcinának a használata az egyetlen praktikus megoldás.Ilyen helyzetekben az oltásügyi bizottság ajánlása is az, hogy az Oxford/AstraZeneca-vakcina beadásának előnyei túltesznek a kockázatokon, és ebben az esetben mindenkinek ezt az oltóanyagot kell felajánlani - áll a testület pénteki állásfoglalásában.