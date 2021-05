Újjáépítik a római Colosseum küzdőterét, hogy az ókori atmoszféra érzékelhetőbbé váljon

Újjáépítik a Colosseum arénáját, egy háromezer négyzetméteres színpad készül – jelentette be az olasz kulturális miniszter. Dario Franceschini tárcavezető szerint a cél az, hogy a látogatók a Colosseumot az egykori küzdőtérről is megnézhessék, és kulturális rendezvényeket is tarthassanak ott, ahogy azt az ókorban is tették. A turisták így még inkább átélhetik az ókor legnagyobb amfiteátrumának nagyságát, ünnepélyességét, és a küzdőtéren állva beleképzelhetik magukat egy-egy gladiátor helyébe, aki éppen vadállatra vár.



Il #Colosseo tornerà ad avere la sua arena. Dopo anni di studi è stato proclamato il progetto vincitore. Sarà reversibile, consentirà di visitare i sotterranei e di vedere la maestosità del Colosseo dal centro, come è stato per secoli sino a fine ‘800 https://t.co/DG6UOKRcB4 pic.twitter.com/dI9XtY9dxV — Dario Franceschini (@dariofrance) May 2, 2021

A Colosseum közepén lévő színpadot, ahol az ókori Rómában a gladiátorviadalokat tartották, a XIX. században bontották el a régészeti munkák miatt. Ennek a helyére építenek most egy új színpadot - írta a BBC . A munkát a milánói Ingegneria végzi, 18,5 millió euró lehet az ára, és a terv szerint 2023-ra lesznek kész vele.A Colosseumot 2019-ben 7,6 millió turista látogatta meg.