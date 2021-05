Több mint 100 ezer ember vonult fel Franciaországban a munkások napján

A franciaországi május elsejei felvonulások és tüntetések alkalmával az emberek többször is összecsaptak a rendőrséggel – számol be a Reuters.



PARIS - La BRAVM charge sous une pluie de projectiles pour protéger une banque. #1erMai2021 pic.twitter.com/h3PAIAn4D7 — Clément Lanot (@ClementLanot) May 1, 2021

A párizsi kommün nem halott! Fotó: d'Annepaq via Twitter

A tüntetők beszámolói szerint társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségért vonultak utcára, illetve hogy kifejezzék ellenszenvüket a kormány ellen, amely a munkanélkülieknek járó juttatásokból tervez levágni.A belügyi tárca közleménye szerint országszere több mint 106 ezer ember vonult utcára, amelyek közül több mint 17 ezer a Párizsi felvonuláson vett részt. A fővárosban a rendőrség 46 személyt előállított, akik szemetes kukákat gyújtottak fel, illetve betörték egy bank ablakait.Clément Lamot független újságíró videóriportja (via Twitter):A Sárga mellényes szakszervezeti képviselők is részt vettek a tömegdemonstráción, amely immár három éve tüntet a regnáló kormány ellen. Továbbá részt vettek azok a munkások is, akiket a világjárvány miatt bevezetett rendelkezések hátrányba szorítottak, vagy ellehetetlenítettek, mint például a kultúra számos területén dolgozó szakértő.A tudósítások szerint a felvonulók többsége betartotta a járványügyi intézkedéseket, és a maszkviselet mellett olyan bannerrekkel voltak felszerelkezve, mint „Élni akarunk, nem túlélni!”.A párizsi rendőrség jelentése szerint sikeresen megakadályozták, hogy csoporttá alakuljon a „Fekete tömb” (Black Bloc) nevű anarchista közösség – ennek során három rendőr megsérült.Mások az 1871-es Párizsi Kommünre emlékeztek:Országszerte több mint 300 tüntetésről, felvonulásról érkezett hír, Párizs után jelentős demonstrációk voltak Lyonban, Nantesben, Lille-ben, és Toulouse-ban.„Abban szeretnénk, hogy a munkásoknak ne kelljen azzal a félelemmel élniük, hogy munkanélküliek lesznek” – nyilatkoztabaloldali politikus a lille-i felvonuláson. ( Reuters