Ferenc pápa visszavonta a bíborosok mentelmi jogát: ezután világi bíróság ítélhet róluk

Ferenc pápa eltörölte a bíborosok mentelmi jogát, melynek értelmében az eddig kizárólag egyházi bíróság elé állítható püspökök és bíborosok ügyeiben világi bírák alkotta testület is ítéletet hozhat - közölte pénteken a Vatikán.



A Ferenc pápa saját kezdeményezésére (latinul motu proprio) azonnali hatállyal bevezetett jogszabály-módosítás olyan bíborosokra és püspökökre vonatkozik, akiket általános bűncselekmények miatt állítanak bíróság elé.Mostanáig az egyház magas rangú tagjainak esetében külön - bíborosok alkotta - egyházi bíróság vagy maga az egyházfő határozott. Ezentúl világi bírák alkotta vatikáni bíróság határoz első-, másod- és harmadfokú eljárás keretében.Ennek a vatikáni világi bíróságon tárgyaálták például 2017-ben példáulbíborosnak, a Vatikán második számú emberének, XVI. Benedek pápa bizalmasának a kétes lakásfelújítási ügyletét. A bíboros ugyanis nem tudta bizonyítani, hogy milyen forrásokból finanszírozta 400 négyzetméteres lakásának felújításának.A pénzek sikkasztásával vádolt Bambino Gesu Gyermekkórház Alapítvány volt vezetőjét egy év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték ezen a bíróságon, de az ügy középpontjában állót soha nem hallgatták ki a bírók.A bíborosok mentelmi jogának megvonása olyan pillanatban következik be, amikor számos nagy horderejű bűnügyi per zajlik, amelyekben olyan fontos egyházi méltóságok érintettek, akik a vatikáni kormány tagjaiként is aktiváltak. Most premierben először a világi bíróság hallgathatja ki őket.Elemzők rámutattak, hogy a jogszabály-módosítással bíborosi bíróság helyett a rendes vatikáni bíróság foglalkozhat például mostügyével: a Szentté Avatási Kongregáció volt vezetője tavaly szeptemberben lemondott, miután kiderült, hogy a Vatikánba a világ minden részéből érkezett milliós adományok egy részét kétes ingatlanügyletekbe, valamint adóparadicsomokba fektette be. Angelo Becciu lemondott bíborosi tisztségéről, de érsek maradt, így mostanáig egyházi bíróság határozott volna ügyében.Ferenc pápa a vatikáni bírósági esztendő március végi megnyitásakor mondott beszédében egyház tagjai közötti egyenlőséget hangsúlyozta "kiváltságok biztosítása nélkül".Az olasz sajtóban forradalminak nevezett jogi lépéssel a Vatikán azt kívánja bizonyítani, hogy zárt ajtók mögötti eljárás helyett a büntetőjogot megsértésével gyanúsított magas rangú egyházi személyek felett világi bíróság ítélkezik az átláthatóság és a nyilvánosság jegyében, mivel a vatikáni bíróság üléseit a sajtó is követheti.