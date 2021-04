Az amerikai külügyminiszter Ukrajnába látogat, hogy a helyszínen tájékozódjék az ukrán-orosz feszültségről

Ukrajnába látogat a jövő héten Anthony Blinken amerikai külügyminiszter – jelentette a CBS News hírtelevízió. A CBS News híradása szerint Blinken abban az interjúban erősítette meg, hogy Kijevbe utazik, amelynek egésze vasárnap a 60 minutes című műsorban kerül adásba.



Secretary of State Antony Blinken says he will head to Ukraine next week, which has been shaken by a buildup of Russian troops on its border.



“There are any number of things that [Putin] could do or choose not to do,” Sec. Blinken tells @NorahODonnell in a @60Minutes interview. pic.twitter.com/FOvwvS50eb