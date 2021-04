A kínaiak szerint egy amerikai hadihajó megzavarta a hadgyakorlatukat

Megzavarta egy amerikai hadihajó a kínai haditengerészet Tajvan közelében és a Dél-kínai tengeren végzett gyakorlatát - közölte csütörtöki sajtótájékoztatóján Vu Csien, a kínai védelmi minisztérium szóvivője.



A Liaoning nevű kínai repülőgéphordozót gyakorlat közben többször megközelítette a Mustin amerikai rombolóhajó - számolt be Vu, hozzátéve: az akció súlyosan megzavarta a kínai hadihajók gyakorlatát, és mindkét fél számára veszélyeztette a biztonságos navigációt. A szóvivő emiatt az amerikai lépést aljasnak nevezte, és úgy vélekedett, hogy a hasonló, a regionális békét és stabilitást fenyegető amerikai akciók célja a térség militarizálódásának előmozdítása.Az amerikai rombolót végül a kínai hadihajók figyelmeztették a távozásra, a kínai védelmi tárca pedig panaszt tett az ügyben az amerikai fél felé - mondta el Vu.A szóvivő kiemelte:amerikai elnök januári hivatalba lépése óta az amerikai hadihajók kínai vizek közelében végrehajtott akcióinak száma több mint 20 százalékkal nőtt a tavalyi év azonos időszakához képest, míg a felderítő repülőgépeké a 40 százalékot meghaladó mértékben növekedett.A Global Times című pekingi lap által megkérdezett kínai katonai szakértő szerint az amerikai hadihajó kis távolságról végrehajtott "provokációjához" hasonló akciók könnyen vezethetnek a helyzet félrekezeléséhez vagy balesethez. Úgy vélekedett, hogy a szituációban az amerikai fél szegte meg a kölcsönösen elfogadott szabályokat, így baleset esetén őt terhelné a felelősség.Kína a nyersanyagokban gazdag, 3,5 millió négyzetkilométernyi Dél-kínai-tenger szinte egészét magának követeli, és katonai célra kiépített több mesterséges szigetet a vitatott területen. A világ egyik legforgalmasabb hajózási útvonalának számító tenger egyes részeit azonban a Fülöp-szigetek, Vietnam, Malajzia, Brunei és Tajvan is magáénak tartja. Kína azzal támasztja alá saját követelését, hogy 1930 előtt senki nem vitatta a terület fölötti szuverenitását.A kínai haditengerészet még április elején közölte, hogy rendszeresen fognak "rutinszerű" hadgyakorlatot tartani Tajvan közelében. Kína saját területének tartja a szigetet, amelyet békésen vagy katonai erővel is hajlandó lenne megszerezni.Az Egyesült Államok gyakran tart hadgyakorlatot a Dél-kínai tengeren valamint a Tajvani-szorosban a szabad hajózás elvének demonstrálására.