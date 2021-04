Erdőtüzek füstje miatt fulladozik a harmadik legnépesebb orosz város

Oroszország harmadik legnépesebb városában, Novoszibirszkben súlyos válsághelyzet alakult ki, mivel a várost ellepte a településhez közeli erdőtüzek füstje. A helyi sajtó szerint az emberek fulladoznak a füst mérgező hatásától – írja a Digi24.



Novosibirsk, Russia's third most populous city is under a blanket of smoke caused by wildfires in Omsk and Novosibirsk region. Residents say it's incredibly unpleasant to be outside, with throat and head aching after minutes spent outdoors. Pictures by Alexander Oshchepkov/NGS.ru pic.twitter.com/8n8r9eD5kn