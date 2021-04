Hivatalos: beperelte az AstraZeneca gyártóját az Európai Bizottság

Az Európai Unió jogi eljárást indított az AstraZeneca gyógyszergyártó vállalat ellen a koronavírus elleni oltóanyagának szállításával kapcsolatos késedelmek miatt - közölte Stefan De Keersmaecker, az Európai Bizottság illetékes szóvivője hétfőn, a brüsszeli testület szokásos napi sajtótájékoztatóján.



Elmondta: a bizottság azért szánta rá magát a jogi lépés megtételére a tagországok nevében, mert a brit-svéd vállalat nem adott kellő időben felvilágosítást arról, miért nem tartja magát a koronavírus ellen az Oxfordi Egyetemmel közösen kifejlesztett vakcinájának szállításáról kötött szerződésekhez."A szerződés egyes feltételeit az AstraZeneca nem tartotta be, a vállalat mind ez idáig nem volt képes megbízható stratégiát kidolgozni az adagok időben történő szállításának biztosítására" - fogalmazott.Elmondta, az Európai Bizottság már hetekkel ezelőtt kezdett párbeszédet, valamint kért magyarázatot a gyógyszercégtől, amiért az nem tartotta be a szerződés vakcinák szállítására vonatkozó részét, illetve azért, mert nem mutatott be "megbízható" tervet az időben történő szállításra."Biztosítani akarjuk, hogy a megfelelő mennyiségű adag oltóanyagot, amelyekre az európai állampolgárok jogosultak, és amelyeket a szerződésben megígért, a cég mihamarabb szállítsa" - fogalmazott a szóvivő.A gyógyszergyár, amely az Oxfordi Egyetemmel közösen fejlesztette ki a védőoltását, az utóbbi időben egyre lejjebb vitte az előzetesen megrendelt oltóanyag mennyiségét. A cég gyártáskapacitási problémákra hivatkozva közölte:

a 180 millió adag helyett pusztán 90 milliót, illetve még annál is kevesebbet tervez szállítani Vaxzevria nevű vakcinájából az Európai Unió számára a második negyedében

, a gyógyszergyár elnök-vezérigazgatója még februárban egy uniós parlamenti meghallgatáson azt ígérte, hogy a cég növelni fogja a vakcina előállítását a második negyedévben, és felgyorsítja az Európai Uniónak szánt szállítmányokat.