Biden az első amerikai elnök, aki hivatalosan is elismerte az örmény népirtást, Erdoganék kiakadtak

Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke szombaton hivatalosan is népirtásként fogadja el Oszmán Birodalom 1915-ös, az örmény lakossággal szemben elkövetett genocídiumát. Ő az első amerikai elnök, aki ezt megteszi, és ettől a lépéstől valószínűsíthetően romlani fognak az amúgy sem túl jó amerikai-török kapcsolatok.



A hírre mind a török elnök, mind a külügy azonnal reagált, mondván, a Biden-adminisztráció hamis képet fest a török történelemről. Vasárnap be is hívatták az Egyesült Államok nagykövetét Ankarában.Az örmény miniszterelnök mindazonáltal üdvözölte a döntést, azt írta a közösségi médiában, hogy az Egyesült Államok ismételten bizonyságot tett az emberi és egyetemes jogok védelme melett.Biden a genocídium 106. évfordulóján azt mondta, ezentúl minden év április 24-én meg kell emlékezni az örményeket ért tragédiára, és mindent el kell követni, hogy hasonló sose történjen meg.külügyminiszter a Twitteren írta, hogy "Törökország nem fogad el senkitől a történelméről leckéket. A politikai opportunizmus a legnagyobb árulás a békére és igazságosságra nézve. Visszautasítjuk ezt, a populizmusra épülő nyilatkozatot".elnök szombaton részvétét fejezte ki "az oszmán örmények számára, akik az első világháború nehéz körülményei közt haltak meg".Jelenleg az örmény népirtást 30 állam ismeri el. Az első világháború során az oszmán hadsereg körülbelül 1,2- 1,5 millió örmény nemzetiségű civil életét oltotta ki. Ankara ezt sosem volt hajlandó elismerni.Az Egyesült Államok kongresszusa 2019-ben elfogadott szöveget, de a Trump-adminisztráció többször is megvétózta.