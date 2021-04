Az eltűnt indonéz tengeralattjárót elsüllyedtnek nyilvánította, a legénység túlélésére nincs remény

Az indonéz keresőcsapatok megtalálták annak a tengeralattjáró darabkáit, amely szerdán tűnt el Bali szigete környékén. Azóta több szakértő számolgatta, hogy egy esetleges meghibásodás miatt valahol a víz alatt rekedt legénységnek mennyi ideig maradhatott oxigénje. Szombaton, a roncsdarabok megtalálása után az indonéz hadsereg képviselői azt nyilatkozták, hogy tényként kezelhető, hogy az elveszett tengeralattjáró 53 tagú legénysége halott, és semmi reménye annak, hogy túlélőket találjanak – írja a Digi24, az AFP tájékoztatására hivatkozva.



A keresőcsapatok arról számoltak be szombaton, hogy több dolgot is megtaláltak a tengeren, egyebek mellett például egy torpedólemezt, illetve egy üveg olajat, amelyet a periszkóp kezelésénél használtak. Ezek a tárgyak minden valószínűséggel a tengeralattjáróról származnak, így az indonéz katonai hatóságok megváltoztatta a jármű státuszát: immár nem eltűnt, hanem elsüllyedt.A hatóság közleménye azt is jelzi, hogy a legénység életben maradására azért sincs remény, mert – még ha az eltűnést követően életben is maradtak – az oxigénjük legfeljebb szombat reggelre egészen biztosan elfogyott volna.E mellett azt is közölték, hogy a tengeralattjáró lehetséges helyzetét 850 méternél mélyebben azonosították, míg a túlélési mélységhatár 500 méternél van.A KRI Nanggala-402 elnevezésű katonai tengeralattjáró eltűnését szerdán jelentették be, amikor egy hadgyakorlat közben elveszítették vele a kapcsolatot.A keresést hat katonai hajó, egy helikopter, és több mint 400 ember bevonásával végezték. Az elveszett tengeralattjáró hírére Szingapúr és Malajzia támogató hajókat küldött az indonézeknek, de az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Franciaország és Németország is felajánlotta a segítségét.A KRI Nanggala-402 tengeralattjárót Németország gyártotta az 1970-es években, és Dél-Korea korszerűsítette 2012-ben. Az elvesztésével Indonéziának még négy katonai tengeralattjárója maradt. ( Digi24 , AFP)